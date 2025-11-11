Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

Muhana Mandi : स​ब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का : मटर फली के दाम फिर चढ़े, नया आलू भी महंगा

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। हरी मटर महंगी बिक रही है तो टमाटर के दाम भी ऊंचे बोले जा रहे हैं। आज थोक मंडी में मटर फली के दाम 135 से 140 रुपए के बीच बोले गए। वहीं टमाटर के दाम भी आज 25 से 35 रुपए के बीच रहे। वहीं फूल गोभी के दामों में गिरावट देखी गई।

जयपुर

image

Murari

Nov 11, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में टमाटर भी महंगा हुआ

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। हरी मटर महंगी बिक रही है तो टमाटर के दाम भी ऊंचे बोले जा रहे हैं। आज थोक मंडी में मटर फली के दाम 135 से 140 रुपए के बीच बोले गए। वहीं टमाटर के दाम भी आज 25 से 35 रुपए के बीच रहे। वहीं फूल गोभी के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 12 से 15 रुपए के बीच बोले गए। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज नया आलू महंगा बिका। नए आलू के दाम आज थोक मंडी में 25 से 30 रुपए के बीच बोले गए। वहीं पुराना आलू, प्याज और लहसुन के दाम आज सामान्य बने रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 29 से 30 रुपए

टमाटर देसी 25 से 35 रुपए

मटर 135 से 140 रुपए

मिर्ची 18 से 22 रुपए

बारीक मिर्च 25 से 26 रुपए

फूल गोभी 12 से 15 रुपए

पत्ता गोभी 12 से 18 रुपए

करेला 36 से 40 रुपए

शिमला मिर्च 40 से 50 रुपए

नींबू 22 से 25 रुपए

लोकी 20 से 22 रुपए

भिंडी 50 से 60 रुपए

अदरक 55 से 56 रुपए

ग्वार फली 40 से 50 रुपए

बैंगन 15 से 20 रुपए

कद्दू 13 से 15 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 15 से 20 रुपए

तुरई 20 से 25 रुपए

टिंडा 40 से 45 रुपए

गाजर 20 से 25 रुपए

मूली 10 से 15 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

--------------------------------------------------

नया आलू महंगा

आलू नया 25 से 30 रुपए

आलू पुराना 9 से 15 रुपए

प्याज 8 से 16 रुपए

लहसुन 25 से 75 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : स​ब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का : मटर फली के दाम फिर चढ़े, नया आलू भी महंगा

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर गायन के साथ हुआ कार्यक्रम का समापन, सनातन शक्ति से शांति का दिया संदेश

जयपुर

जयपुर

Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद DGP ने रद्द की छुट्टियां, अलर्ट मोड पर आई राजस्थान सुरक्षा एजेंसी, इस हाइवे पर बरत रहे लापरवाही, देखें तस्वीरें

जयपुर

जयपुर

राजस्थान के मुख्य सचिव का क्यों हुआ अचानक ट्रांसफर? सामने आए ये 3 बड़े कारण, 13 महीने बाद होना था रिटायरमेंट

Sudhansh Pant
जयपुर

Sudhansh Pant
जयपुर

सगाई के बाद होने वाले दूल्हे ने कर दी ऐसी डिमांड… रोने लगी दुल्हन, टूट गई शादी…

जयपुर

जयपुर

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में बॉर्डर पर बढ़ाई पेट्रोलिंग, जयपुर समेत कई शहरों में हाई अलर्ट

Delhi blast Rajasthan border patrols
जयपुर

Delhi blast Rajasthan border patrols
जयपुर
