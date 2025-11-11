- मुहाना थोक सब्जी मंडी में टमाटर भी महंगा हुआ
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। हरी मटर महंगी बिक रही है तो टमाटर के दाम भी ऊंचे बोले जा रहे हैं। आज थोक मंडी में मटर फली के दाम 135 से 140 रुपए के बीच बोले गए। वहीं टमाटर के दाम भी आज 25 से 35 रुपए के बीच रहे। वहीं फूल गोभी के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 12 से 15 रुपए के बीच बोले गए। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज नया आलू महंगा बिका। नए आलू के दाम आज थोक मंडी में 25 से 30 रुपए के बीच बोले गए। वहीं पुराना आलू, प्याज और लहसुन के दाम आज सामान्य बने रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 29 से 30 रुपए
टमाटर देसी 25 से 35 रुपए
मटर 135 से 140 रुपए
मिर्ची 18 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 25 से 26 रुपए
फूल गोभी 12 से 15 रुपए
पत्ता गोभी 12 से 18 रुपए
करेला 36 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 40 से 50 रुपए
नींबू 22 से 25 रुपए
लोकी 20 से 22 रुपए
भिंडी 50 से 60 रुपए
अदरक 55 से 56 रुपए
ग्वार फली 40 से 50 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 13 से 15 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 15 से 20 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
टिंडा 40 से 45 रुपए
गाजर 20 से 25 रुपए
मूली 10 से 15 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
--------------------------------------------------
नया आलू महंगा
आलू नया 25 से 30 रुपए
आलू पुराना 9 से 15 रुपए
प्याज 8 से 16 रुपए
लहसुन 25 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
