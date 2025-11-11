जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। हरी मटर महंगी बिक रही है तो टमाटर के दाम भी ऊंचे बोले जा रहे हैं। आज थोक मंडी में मटर फली के दाम 135 से 140 रुपए के बीच बोले गए। वहीं टमाटर के दाम भी आज 25 से 35 रुपए के बीच रहे। वहीं फूल गोभी के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 12 से 15 रुपए के बीच बोले गए। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज नया आलू महंगा बिका। नए आलू के दाम आज थोक मंडी में 25 से 30 रुपए के बीच बोले गए। वहीं पुराना आलू, प्याज और लहसुन के दाम आज सामान्य बने रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।