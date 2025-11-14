जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज कुछ स​ब्जियों के भावों में उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में मटर फली, ​भिंडी, टमाटर, अदरक, करेला और ​शिमला मिर्च महंगी बिकीं। वहीं फूल गोभी, पत्ता गोभी, नींबू व कद्दू सस्ते बिके। वहीं दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू-प्याज मंडी में आज नए आलू के भाव ऊंचे रहे। नया आलू आज 25 से 30 रुपए के ​बीच बिका। इसके अलावा पुराना आलू व प्याज सस्ते बिके। पुराना आलू आज 8 से 14 रुपए और प्याज के दाम आज 7 से 15 रुपए के बीच रहे। वहीं लहसुन के दाम 25 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।