जयपुर। राजधानी जयपुर व आसपास के इलाकों में हो रही बारिश से मुहाना थोक सब्जी मंडी में स​ब्जियों की आवक घट गई है। इस कारण स​ब्जियों के दाम चढ़ने लगे हैं। आज मुहाना थोक सब्जी मंडी फूल गोभी और ​भिंडी के दाम चढ़ते हुए दिखाई दिए। आज थोक मंडी में फूल गोभी 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिकी तो ​भिंडी भी महंगी होकर आज 25 से 35 रुपए किलो बिकी। टमाटर भी 26 से 32 रुपए के बीच बिका। इसके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम भी आज महंगे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​िस्थत आलू प्याज मंडी में आलू के दाम में एक रुपए का इजाफा हुआ। आज थोक मंडी में आलू के दाम 6 से 13 रुपए के बीच बोले गए। वहीं प्याज के दाम आज 10 से 18 रुपए के बीच रहे और लहसुन आज भी 30 से 80 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।