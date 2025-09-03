- मुहाना थोक मंडी में सब्जियों की आवक घटी, दाम चढ़ने लगे
जयपुर। राजधानी जयपुर व आसपास के इलाकों में हो रही बारिश से मुहाना थोक सब्जी मंडी में सब्जियों की आवक घट गई है। इस कारण सब्जियों के दाम चढ़ने लगे हैं। आज मुहाना थोक सब्जी मंडी फूल गोभी और भिंडी के दाम चढ़ते हुए दिखाई दिए। आज थोक मंडी में फूल गोभी 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिकी तो भिंडी भी महंगी होकर आज 25 से 35 रुपए किलो बिकी। टमाटर भी 26 से 32 रुपए के बीच बिका। इसके अलावा अन्य सब्जियों के दाम भी आज महंगे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी िस्थत आलू प्याज मंडी में आलू के दाम में एक रुपए का इजाफा हुआ। आज थोक मंडी में आलू के दाम 6 से 13 रुपए के बीच बोले गए। वहीं प्याज के दाम आज 10 से 18 रुपए के बीच रहे और लहसुन आज भी 30 से 80 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 26 से 32 रुपए
मिर्ची 15 से 20 रुपए
बारीक मिर्च 20 से 28 रुपए
फूल गोभी 40 से 50 रुपए
पत्ता गोभी 12 से 16 रुपए
करेला 25 से 30 रुपए
शिमला मिर्च 50 से 58 रुपए
नींबू 20 से 30 रुपए
लोकी 30 से 32 रुपए
भिंडी 25 से 35 रुपए
अदरक 30 से 70 रुपए
ग्वार फली 20 से 30 रुपए
बैंगन 20 से 20 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 30 रुपए
तुरई 30 से 35 रुपए
अरबी 24 से 26 रुपए
टिंडा 40 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
आलू के भावों में आज इजाफा
आलू 6 से 13 रुपए
प्याज लोकल 10 से 13 रुपए
प्याज एमपी 13 से 16 रुपए
प्याज नासिक 16 से 18 रुपए
लहसुन 30 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ