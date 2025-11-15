Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में आया उछाल : हरी मटर व ग्वार फली महंगी, टमाटर भी महंगा

जयपुर। राजधानी जयपुर ​स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियां महंगी बिक रही है। इस असर खुदरा बाजार पर भी आ रहा है। खुदरा बाजार में भी स​ब्जियों के दाम आसमान पर चल रहे हैं। आज थोक मंडी में हरी मटर, ग्वार फली, टमाटर, ​शिमला मिर्च, करेला और ​भिंडी के दाम ऊपर रहे तो फूल गोभी व पत्ता गोभी के दामों में भी आज इजाफा देखा गया। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​​स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी नया आलू महंगा बिका। वहीं पुराने आलू व प्याज के दामों में गिरावट देखी गई। लहसुन के दाम आज भी स्थिर रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।