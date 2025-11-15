Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में आया उछाल : हरी मटर व ग्वार फली महंगी, टमाटर भी महंगा

राजधानी जयपुर ​स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियां महंगी बिक रही है। इस असर खुदरा बाजार पर भी आ रहा है। खुदरा बाजार में भी स​ब्जियों के दाम आसमान पर चल रहे हैं। आज थोक मंडी में हरी मटर, ग्वार फली, टमाटर, ​शिमला मिर्च, करेला और ​भिंडी के दाम ऊपर रहे

1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Nov 15, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में नया आलू महंगा, पुराना हो रहा सस्ता

जयपुर। राजधानी जयपुर ​स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियां महंगी बिक रही है। इस असर खुदरा बाजार पर भी आ रहा है। खुदरा बाजार में भी स​ब्जियों के दाम आसमान पर चल रहे हैं। आज थोक मंडी में हरी मटर, ग्वार फली, टमाटर, ​शिमला मिर्च, करेला और ​भिंडी के दाम ऊपर रहे तो फूल गोभी व पत्ता गोभी के दामों में भी आज इजाफा देखा गया। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​​स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी नया आलू महंगा बिका। वहीं पुराने आलू व प्याज के दामों में गिरावट देखी गई। लहसुन के दाम आज भी स्थिर रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 32 से 34 रुपए

टमाटर देसी 25 से 35 रुपए

मटर 80 से 130 रुपए

मिर्ची 18 से 22 रुपए

बारीक मिर्च 25 से के 27 रुपए

फूल गोभी 16 से 25 रुपए

पत्ता गोभी 12 से 18 रुपए

करेला 35 से 40 रुपए

शिमला मिर्च 38 से 40 रुपए

नींबू 22 से 25 रुपए

लोकी 25 से 30 रुपए

भिंडी 50 से 60 रुपए

अदरक 55 से 57 रुपए

ग्वार फली 45 से 55 रुपए

बैंगन 20 से 30 रुपए

कद्दू 16 से 18 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 16 से 20 रुपए

तुरई 20 से 25 रुपए

टिंडा 40 से 45 रुपए

गाजर 20 से 25 रुपए

मूली 14 से 15 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

-------------------------------------------------

पुराना आलू हो रहा सस्ता

आलू नया 25 से 30 रुपए

आलू पुराना 8 से 13 रुपए

प्याज 8 से 15 रुपए

लहसुन 25 से 80 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 12:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में आया उछाल : हरी मटर व ग्वार फली महंगी, टमाटर भी महंगा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weekly Horoscope 16 to 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : 6 राशियों के लिए ‘गुड लक’, किसे मिलेगा करियर में प्रमोशन, किसे रिश्तों में चुनौती?

Weekly Horoscope 16 to 22 November
राशिफल

अमायरा का स्कूल बैग 9 दिन बाद कस्टडी में क्यों? 600 पेज की डायरी में क्या लिखा, खून के धब्बे धोकर स्कूल ने सबूत तो नहीं मिटाए

Jaipur Amyra death case
जयपुर

राजस्थान पुलिस में बना नया पद: IPS संजय अग्रवाल को सौंपी कमान, इन तीन विंग्स की संभालेंगे जिम्मेदारी

IPS Sanjay Agarwal
जयपुर

राजधानी में गैंगवार की आशंका, घाटगेट पर देर रात फायरिंग से सनसनी, दो युवकों को लगी गोली

जयपुर

जयपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी: ट्रैफिक जाम से मुक्ति, फर्राटे से दौड़ने लगी गाड़ियां

Jaipur News Malviya Nagar Apex Circle becomes Chauraha
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.