Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में आया उछाल : हरी मटर व ग्वार फली महंगी, टमाटर भी महंगा

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में नया आलू महंगा, पुराना हो रहा सस्ता
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियां महंगी बिक रही है। इस असर खुदरा बाजार पर भी आ रहा है। खुदरा बाजार में भी सब्जियों के दाम आसमान पर चल रहे हैं। आज थोक मंडी में हरी मटर, ग्वार फली, टमाटर, शिमला मिर्च, करेला और भिंडी के दाम ऊपर रहे तो फूल गोभी व पत्ता गोभी के दामों में भी आज इजाफा देखा गया। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी नया आलू महंगा बिका। वहीं पुराने आलू व प्याज के दामों में गिरावट देखी गई। लहसुन के दाम आज भी स्थिर रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 32 से 34 रुपए
टमाटर देसी 25 से 35 रुपए
मटर 80 से 130 रुपए
मिर्ची 18 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 25 से के 27 रुपए
फूल गोभी 16 से 25 रुपए
पत्ता गोभी 12 से 18 रुपए
करेला 35 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 38 से 40 रुपए
नींबू 22 से 25 रुपए
लोकी 25 से 30 रुपए
भिंडी 50 से 60 रुपए
अदरक 55 से 57 रुपए
ग्वार फली 45 से 55 रुपए
बैंगन 20 से 30 रुपए
कद्दू 16 से 18 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 16 से 20 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
टिंडा 40 से 45 रुपए
गाजर 20 से 25 रुपए
मूली 14 से 15 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
पुराना आलू हो रहा सस्ता
आलू नया 25 से 30 रुपए
आलू पुराना 8 से 13 रुपए
प्याज 8 से 15 रुपए
लहसुन 25 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
