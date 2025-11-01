Muhana Mandi : शादियों का सीजन शुरू होते ही टमाटर में आया उछाल, ​भिंडी और गाजर भी बिकीं महंगी

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव रहे नरम-गर्म
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज शादियों का सीजन शुरू होते ही टमाटर, भिंडी और गाजर के दामों में उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में टमाटर 16 से लेकर 22 रुपए तक बिकी। वहीं आज भिंडी में उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में भिंडी के दाम 35 से 45 रुपए के बीच बोले गए। वहीं गाजर भी महंगी बिकीं। आज गाजर के भाव थोक मंडी में 30 से 40 रुपए के बीच बोले गए। दूसरी ओर मुहाना थोक मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भाव सामान्य बने रहे। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 15 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम आज 10 से 20 रुपए के बीच रहे। वहीं लहसुन के दाम आज 30 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 18 से 22 रुपए
टमाटर देसी 16 से 22 रुपए
मटर 140 से 150 रुपए
मिर्ची 15 से 20 रुपए
बारीक मिर्च 20 से 25 रुपए
फूल गोभी 20 से 25 रुपए
पत्ता गोभी 14 से 16 रुपए
करेला 30 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 35 से 40 रुपए
नींबू 20 से 25 रुपए
लोकी 15 से 20 रुपए
भिंडी 35 से 45 रुपए
अदरक 55 से 57 रुपए
ग्वार फली 40 से 50 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 13 से 15 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 15 से 30 रुपए
तुरई20 से 25 रुपए
टिंडा 45 से 50 रुपए
गाजर 30 से 40 रुपया
मूली 10 से 15 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू-प्याज के दाम स्थिर
आलू 9 से 15 रुपए
प्याज लोकल+एमपी 10 से 14 रुपए
प्याज नासिक पुराना 15 से 17 रुपए
प्याज नासिक नया 15 से 20 रुपए
लहसुन 30 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
