Muhana Mandi : शादियों का सीजन शुरू होते ही टमाटर में आया उछाल, ​भिंडी और गाजर भी बिकीं महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज शादियों का सीजन शुरू होते ही टमाटर, ​भिंडी और गाजर के दामों में उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में टमाटर 16 से लेकर 22 रुपए तक बिकी। वहीं आज ​भिंडी में उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में ​भिंडी के दाम 35 से 45 रुपए के बीच बोले गए। वहीं गाजर भी महंगी बिकीं। आज गाजर के भाव थोक मंडी में 30 से 40 रुपए के बीच बोले गए। दूसरी ओर मुहाना थोक मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भाव सामान्य बने रहे। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 15 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम आज 10 से 20 रुपए के बीच रहे। वहीं लहसुन के दाम आज 30 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।