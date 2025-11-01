Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Muhana Mandi : शादियों का सीजन शुरू होते ही टमाटर में आया उछाल, ​भिंडी और गाजर भी बिकीं महंगी

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज शादियों का सीजन शुरू होते ही टमाटर, ​भिंडी और गाजर के दामों में उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में टमाटर 16 से लेकर 22 रुपए तक बिकी। वहीं आज ​भिंडी में उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में ​भिंडी के दाम 35 से 45 रुपए के बीच बोले गए। वहीं गाजर भी महंगी बिकीं।

जयपुर

image

Murari

Nov 01, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव रहे नरम-गर्म

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज शादियों का सीजन शुरू होते ही टमाटर, ​भिंडी और गाजर के दामों में उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में टमाटर 16 से लेकर 22 रुपए तक बिकी। वहीं आज ​भिंडी में उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में ​भिंडी के दाम 35 से 45 रुपए के बीच बोले गए। वहीं गाजर भी महंगी बिकीं। आज गाजर के भाव थोक मंडी में 30 से 40 रुपए के बीच बोले गए। दूसरी ओर मुहाना थोक मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भाव सामान्य बने रहे। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 15 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम आज 10 से 20 रुपए के बीच रहे। वहीं लहसुन के दाम आज 30 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 18 से 22 रुपए

टमाटर देसी 16 से 22 रुपए

मटर 140 से 150 रुपए

मिर्ची 15 से 20 रुपए

बारीक मिर्च 20 से 25 रुपए

फूल गोभी 20 से 25 रुपए

पत्ता गोभी 14 से 16 रुपए

करेला 30 से 40 रुपए

शिमला मिर्च 35 से 40 रुपए

नींबू 20 से 25 रुपए

लोकी 15 से 20 रुपए

भिंडी 35 से 45 रुपए

अदरक 55 से 57 रुपए

ग्वार फली 40 से 50 रुपए

बैंगन 15 से 25 रुपए

कद्दू 13 से 15 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 15 से 30 रुपए

तुरई20 से 25 रुपए

टिंडा 45 से 50 रुपए

गाजर 30 से 40 रुपया

मूली 10 से 15 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

-------------------------------------

आलू-प्याज के दाम स्थिर

आलू 9 से 15 रुपए

प्याज लोकल+एमपी 10 से 14 रुपए

प्याज नासिक पुराना 15 से 17 रुपए

प्याज नासिक नया 15 से 20 रुपए

लहसुन 30 से 80 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

जयपुर

01 Nov 2025 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : शादियों का सीजन शुरू होते ही टमाटर में आया उछाल, ​भिंडी और गाजर भी बिकीं महंगी

