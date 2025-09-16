Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: सिलेंडर बदलने को कहा तो बेरहम बेटे ने मां की मुक्कों से मार-मारकर कर दी हत्या, फूट-फूटकर रोते रहे सेना से सेवानिवृत्त पिता

Murder Case: आरोपी नवीन ने गुस्से में आकर मां पर डंडे और मुक्कों से हमला कर दिया। संतोष के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और कान से खून निकलने लगा।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 16, 2025

Son Brutally Killed Mother: राजस्थान के जयपुर जिले के करधनी क्षेत्र में सोमवार सुबह महज गैस सिलेंडर बदलने की बात पर एक बेटे ने 51 वर्षीय मां की डंडे और मुक्कों से इतनी बेरहमी से पिटाई की कि वह अचेत हो गईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। घायल संतोष को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि घटना शेखावत मार्ग स्थित अरुण विहार की है, जहां मृतका संतोष पति लक्ष्मण सिंह, बेटे नवीन और दो बेटियों के साथ रहती थी।

मूलत: हरियाणा के महेंद्रगढ़ के खेड़ी कुलवाना निवासी लक्ष्मण सिंह सेना से दस वर्ष पहले रिटायर होकर जयपुर में बस गए थे। सोमवार सुबह करीब 9 बजे सिलेंडर खत्म होने पर मां-बेटे में कहासुनी हो गई। आरोपी नवीन ने गुस्से में आकर मां पर डंडे और मुक्कों से हमला कर दिया। संतोष के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और कान से खून निकलने लगा। पति और बेटियां संतोष को बचाने का प्रयास करती रहीं लेकिन आरोपी तब तक मारता रहा जब तक मां बेहोश नहीं हो गईं।

नशे की लत, झगड़े की प्रवृत्ति… पत्नी भी छोड़ गई

डीसीपी ने बताया कि, आरोपी नशे का आदी है। नवीन की वर्ष 2020 में शादी हुई थी। नवीन की नशे की लत व झगड़ा करने की प्रवृत्ति से तंग आकर उसकी पत्नी शादी के कुछ महीनों बाद ही पीहर चली गई।

विलाप करते पिता और जांच करती पुलिस (फोटो: पत्रिका)

उसने नवीन के खिलाफ बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था। तब से आरोपी घर में ही मां-बाप और बहनों से अलग रह रहा था।

जेठ ने कराया मामला दर्ज

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन हरियाणा ले गए। मृतका के जेठ ओमपाल सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट दी। लक्ष्मण सिंह सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। अभी अवकाश पर जयपुर आए हुए हैं।

