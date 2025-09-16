Jaipur: सिलेंडर बदलने को कहा तो बेरहम बेटे ने मां की मुक्कों से मार-मारकर कर दी हत्या, फूट-फूटकर रोते रहे सेना से सेवानिवृत्त पिता

मूलत: हरियाणा के महेंद्रगढ़ के खेड़ी कुलवाना निवासी लक्ष्मण सिंह सेना से दस वर्ष पहले रिटायर होकर जयपुर में बस गए थे। सोमवार सुबह करीब 9 बजे सिलेंडर खत्म होने पर मां-बेटे में कहासुनी हो गई। आरोपी नवीन ने गुस्से में आकर मां पर डंडे और मुक्कों से हमला कर दिया। संतोष के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और कान से खून निकलने लगा। पति और बेटियां संतोष को बचाने का प्रयास करती रहीं लेकिन आरोपी तब तक मारता रहा जब तक मां बेहोश नहीं हो गईं।