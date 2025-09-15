Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Accident: रुला देगी दर्दनाक दास्तां, पिता की मौत के 6 दिन बाद ही हो गई एक साथ 4 जनों की दर्दनाक मौत, आज भीलवाड़ा में होगा सामूहिक अंतिम संस्कार

Rajasthan Road Accident: अशोक के पिता गोपाल वैष्णव का छह दिन पूर्व निधन हो गया था। गोपाल की अस्थियां विसर्जन के लिए अशोक और उसके परिवार के साथ ससुराल वाले हरिद्वार गए थे।

भीलवाड़ा

Akshita Deora

Sep 15, 2025

मृतक माता-पिता और बेटे का फाइल फोटो: पत्रिका

Jaipur Accident On Ring Road: जयपुर के रिंग रोड पर प्रहलादपुरा के पास रविवार को हुए सड़क हादसे में फूलियाकलां के एक ही परिवार के चार जनों की मौत से गांव सदमे में आ गया। मृतकों में दंपति उनका पुत्र और पोता शामिल है।

घटना से फूलियाकलां में मातम पसर गया। चारों जयपुर में अन्य परिवार के साथ हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित कर वापस कार से लौट रहे थे। मृतक परिवार के अन्य सदस्यों को देर रात तक हादसे की जानकारी नहीं दी गई थी जबकि ग्रामीणों काे पता था। चारों का सोमवार को गांव में सामूहिक अंतिम संस्कार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

चार मासूम बेटियों के सिर से उठ गया मां-बाप का साया, कांपती आवाज में दादा बोले- बड़ी मन्नतों से हुआ था पोता; अब सब खत्म
जयपुर
jaipur-road-accident-3

जानकारी के अनुसार फूलियाकलां निवासी अशोक वैष्णव उनकी पत्नी सीमा, बेटा रोहित तथा पोता गजराज पुत्र रोहित रिश्तेदारों के साथ हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित करने गए थे। वहां से वापस कार से वापस लौट रहे थे।

जयपुर में प्रहलादपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के पास रिंग रोड पर हाइवे के बीच बने गेप से नीचे बने अंडरपास में कार गिर गई जहां बारिश का पानी भरा था। हादसे में कार में सवार सात जनों की मौत हो गई।

मृतक अशोक और उसका परिवार भी शामिल थे। घटना से परिवार पर वज्रपात हुआ। पता लगने पर फूलियाकलां में मातम छा गया। गांव में सन्नाटा पसर गया। अशोक के अन्य परिवार के सदस्यों को इस घटना की जानकारी देर रात तक नहीं दी गई जबकि ग्रामीण शोक संतृप्त थे। हादसे की सूचना पर फूलियाकलां से भी ग्रामीण जयपुर रवाना हो गए। अशोक वैष्णव धनेश्वर में मंदिर में पुजारी थे। उनका बेटा रोहित फूलियाकलां में परचूनी की दुकाना चलाता था।

छह दिन पूर्व हुआ था निधन

अशोक के पिता गोपाल वैष्णव का छह दिन पूर्व निधन हो गया था। गोपाल की अस्थियां विसर्जन के लिए अशोक और उसके परिवार के साथ ससुराल वाले हरिद्वार गए थे।

ये भी पढ़ें

Jaipur Accident: लाडलों को बचाने के लिए किए लाख जतन, मां-बेटी की बाहों में जकड़े मिले बच्चों के शव; देखते ही भर आई आंखें
जयपुर
jaipur-road-accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2025 09:55 am

Published on:

15 Sept 2025 09:35 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Accident: रुला देगी दर्दनाक दास्तां, पिता की मौत के 6 दिन बाद ही हो गई एक साथ 4 जनों की दर्दनाक मौत, आज भीलवाड़ा में होगा सामूहिक अंतिम संस्कार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.