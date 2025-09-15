Accident: रुला देगी दर्दनाक दास्तां, पिता की मौत के 6 दिन बाद ही हो गई एक साथ 4 जनों की दर्दनाक मौत, आज भीलवाड़ा में होगा सामूहिक अंतिम संस्कार

Jaipur Accident On Ring Road: जयपुर के रिंग रोड पर प्रहलादपुरा के पास रविवार को हुए सड़क हादसे में फूलियाकलां के एक ही परिवार के चार जनों की मौत से गांव सदमे में आ गया। मृतकों में दंपति उनका पुत्र और पोता शामिल है।
घटना से फूलियाकलां में मातम पसर गया। चारों जयपुर में अन्य परिवार के साथ हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित कर वापस कार से लौट रहे थे। मृतक परिवार के अन्य सदस्यों को देर रात तक हादसे की जानकारी नहीं दी गई थी जबकि ग्रामीणों काे पता था। चारों का सोमवार को गांव में सामूहिक अंतिम संस्कार किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार फूलियाकलां निवासी अशोक वैष्णव उनकी पत्नी सीमा, बेटा रोहित तथा पोता गजराज पुत्र रोहित रिश्तेदारों के साथ हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित करने गए थे। वहां से वापस कार से वापस लौट रहे थे।
जयपुर में प्रहलादपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के पास रिंग रोड पर हाइवे के बीच बने गेप से नीचे बने अंडरपास में कार गिर गई जहां बारिश का पानी भरा था। हादसे में कार में सवार सात जनों की मौत हो गई।
मृतक अशोक और उसका परिवार भी शामिल थे। घटना से परिवार पर वज्रपात हुआ। पता लगने पर फूलियाकलां में मातम छा गया। गांव में सन्नाटा पसर गया। अशोक के अन्य परिवार के सदस्यों को इस घटना की जानकारी देर रात तक नहीं दी गई जबकि ग्रामीण शोक संतृप्त थे। हादसे की सूचना पर फूलियाकलां से भी ग्रामीण जयपुर रवाना हो गए। अशोक वैष्णव धनेश्वर में मंदिर में पुजारी थे। उनका बेटा रोहित फूलियाकलां में परचूनी की दुकाना चलाता था।
अशोक के पिता गोपाल वैष्णव का छह दिन पूर्व निधन हो गया था। गोपाल की अस्थियां विसर्जन के लिए अशोक और उसके परिवार के साथ ससुराल वाले हरिद्वार गए थे।