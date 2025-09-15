Accident: रुला देगी दर्दनाक दास्तां, पिता की मौत के 6 दिन बाद ही हो गई एक साथ 4 जनों की दर्दनाक मौत, आज भीलवाड़ा में होगा सामूहिक अंतिम संस्कार

मृतक अशोक और उसका परिवार भी शामिल थे। घटना से परिवार पर वज्रपात हुआ। पता लगने पर फूलियाकलां में मातम छा गया। गांव में सन्नाटा पसर गया। अशोक के अन्य परिवार के सदस्यों को इस घटना की जानकारी देर रात तक नहीं दी गई जबकि ग्रामीण शोक संतृप्त थे। हादसे की सूचना पर फूलियाकलां से भी ग्रामीण जयपुर रवाना हो गए। अशोक वैष्णव धनेश्वर में मंदिर में पुजारी थे। उनका बेटा रोहित फूलियाकलां में परचूनी की दुकाना चलाता था।