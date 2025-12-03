खुशखबरी: इन सेक्टर में राजस्थान के हजारों बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, 2882.05 करोड़ रुपए निवेश का खुलेगा रास्ता

स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक (फोटो: पत्रिका)
State Empowered Committee Meeting: राजस्थान में बड़े पैमाने पर निवेश के रास्ते खुल रहे हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए आए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की गई।
इससे राज्य में 2882.05 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता खुलेगा और 8015 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेश मुख्य रूप से टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमोबाइल और केमिकल्स सेक्टर में होगा।
1. हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर
2. एम.आर. वीविंग मिल्स
3. डायकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया
4. ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड
5. एजीएंडपी प्रथम प्रा. लि.
6. लेंसकार्ट सॉल्यूशंस कंपनी
राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रीको ने 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें 162 करोड़ रुपये के निवेश से किशनगढ़ (उदयपुर खुर्द) में अत्याधुनिक रक्षा उत्पादन संयंत्र स्थापित होगा।
इसके अलावा, बाड़मेर जिले के देवका गांव में 100 करोड़ रुपए के निवेश से सोलर वेस्ट रीसाइक्लिंग यूनिट स्थापित होगी। तीसरी मंजूरी पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टर्मिनल के लिए दी गई है, जो कुचामन-डीडवाना जिले के परबतसर क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ रुपये के निवेश से शुरू होगा।
