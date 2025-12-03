खुशखबरी: इन सेक्टर में राजस्थान के हजारों बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, 2882.05 करोड़ रुपए निवेश का खुलेगा रास्ता



राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रीको ने 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें 162 करोड़ रुपये के निवेश से किशनगढ़ (उदयपुर खुर्द) में अत्याधुनिक रक्षा उत्पादन संयंत्र स्थापित होगा।

इसके अलावा, बाड़मेर जिले के देवका गांव में 100 करोड़ रुपए के निवेश से सोलर वेस्ट रीसाइक्लिंग यूनिट स्थापित होगी। तीसरी मंजूरी पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टर्मिनल के लिए दी गई है, जो कुचामन-डीडवाना जिले के परबतसर क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ रुपये के निवेश से शुरू होगा।