RIICO ने राजस्थान में 3 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, जानें किन जिलों में लगेंगे 162 करोड़ का डिफेंस प्लांट और 100 करोड़ की रीसाइक्लिंग यूनिट

RIICO Approved 3 Projects: राजस्थान में औद्योगिक विकास अविकसित और अर्धविकसित भूमि के जरिए भी बढ़ाया जा रहा है। रीको ने सोलर वेस्ट रीसाइक्लिंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दो कंपनियों को भूमि आवंटन की मंजूरी दी है। इससे राज्य में सोलर वेस्ट का निस्तारण करने और रक्षा उत्पादन दोनों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट के तहत ये एमओयू किए गए थे।
रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि उदयपुर खुर्द (किशनगढ़) में इंपीरियल आर्मरी प्रा.लि. को डिफेंस इकाई के लिए अविकसित भूमि दी गई है। कंपनी 162 करोड़ का निवेश कर अत्याधुनिक रक्षा उत्पादन संयंत्र स्थापित करेगी। सरकार एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी भी ला रही है।
वहीं, बाड़मेर जिले के देवका गांव में वी-7 इवन इंफोटेक कंपनी को अविकसित भूमि पर सोलर वेस्ट रीसाइक्लिंग यूनिट लगाने की मंजूरी दी गई है। कंपनी यहां सोलर वेस्ट स्क्रैपिंग एवं रीसाइक्लिंग फैसिलिटी स्थापित करेगी, इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ का निवेश होगा।
मल्टीमॉडल टर्मिनल्स कंपनी को पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक टर्मिनल की स्थापना के लिए कुचामन-डीडवाना जिले के रीको औद्योगिक क्षेत्र परबतसर द्वितीय चरण में भूमि आवंटित की गई है। करीब 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश के साथ यह परियोजना राजस्थान की लॉजिस्टिक पॉलिसी के अनुरूप होगी।
