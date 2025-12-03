RIICO ने राजस्थान में 3 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, जानें किन जिलों में लगेंगे 162 करोड़ का डिफेंस प्लांट और 100 करोड़ की रीसाइक्लिंग यूनिट

RIICO Approved 3 Projects: राजस्थान में औद्योगिक विकास अविकसित और अर्धविकसित भूमि के जरिए भी बढ़ाया जा रहा है। रीको ने सोलर वेस्ट रीसाइक्लिंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दो कंपनियों को भूमि आवंटन की मंजूरी दी है। इससे राज्य में सोलर वेस्ट का निस्तारण करने और रक्षा उत्पादन दोनों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट के तहत ये एमओयू किए गए थे।