राजस्थान पुलिस में बना नया पद: IPS संजय अग्रवाल को सौंपी कमान, इन तीन विंग्स की संभालेंगे जिम्मेदारी

यह नया पद राजस्थान पुलिस की संरचना में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इससे पहले कानून-व्यवस्था और अन्य विंग्स की जिम्मेदारियां विभिन्न स्तरों पर बंटी हुई थीं, जिससे समन्वय में कभी-कभी कमी आ जाती थी। अब एकीकृत कमान के तहत सभी शाखाएं एक छतरी के नीचे आएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पुलिस बल की दक्षता बढ़ेगी और राज्य में शांति एवं सुरक्षा का माहौल मजबूत होगा।