राजस्थान पुलिस में बना नया पद: IPS संजय अग्रवाल को सौंपी कमान, इन तीन विंग्स की संभालेंगे जिम्मेदारी

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Nov 15, 2025

IPS Sanjay Agarwal

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस महकमे में 'डायरेक्टर जनरल (डीजी) लॉ एंड ऑर्डर' का नया पद सृजित किया गया है। इस पद पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय अग्रवाल को नियुक्त किया गया है।

राजस्थान पुलिस के मुखिया, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। यह बदलाव राज्य में बढ़ते अपराधों, साइबर खतरे और आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को देखते हुए किया गया है, जो पुलिस बल की कार्यक्षमता को नई ऊंचाई प्रदान करेगा।

अग्रवाल DGP के सीधे नियंत्रण में करेंगे काम

नए पद की जिम्मेदारियां काफी व्यापक और महत्वपूर्ण हैं। डीजी (लॉ एंड ऑर्डर) संजय अग्रवाल डीजीपी के सीधे नियंत्रण में काम करेंगे। वे तीन प्रमुख विंग्स की कमान संभालेंगे, जिनमें कानून एवं व्यवस्था, सशस्त्र बटालियन और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) शामिल हैं।

इन शाखाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना उनका मुख्य दायित्व होगा। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उपलब्ध जनशक्ति, संसाधनों और तकनीकी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए, इस पर वे फोकस करेंगे। इससे न केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

संजय अग्रवाल को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी

इसके अलावा, डीजी संजय अग्रवाल को एक अतिरिक्त और रणनीतिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे अब साइबर क्राइम और तकनीकी सेवाओं के विंग का भी निरीक्षण करेंगे। वर्तमान डिजिटल युग में साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम प्रासंगिक है। डीजी अग्रवाल इन चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रणनीतियां तैयार करेंगे और संबंधित इकाइयों के साथ मिलकर काम करेंगे।

यह नया पद राजस्थान पुलिस की संरचना में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इससे पहले कानून-व्यवस्था और अन्य विंग्स की जिम्मेदारियां विभिन्न स्तरों पर बंटी हुई थीं, जिससे समन्वय में कभी-कभी कमी आ जाती थी। अब एकीकृत कमान के तहत सभी शाखाएं एक छतरी के नीचे आएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पुलिस बल की दक्षता बढ़ेगी और राज्य में शांति एवं सुरक्षा का माहौल मजबूत होगा।

