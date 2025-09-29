Patrika LogoSwitch to English

आगामी 170 मिनट में ‘झमाझम बारिश’ का अलर्ट, 25KMPH की स्पीड से राजस्थान में तेज हवाओं के साथ गरजेंगे बादल

Weather Update: 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Sep 29, 2025

Play video

Photo: Patrika

Weather Update: मौसम विभाग ने सुबह 7 बजे अगले 170 मिनट के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 2 जिलों में मेघगर्जन के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 25KMPH की स्पीड से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। जिसमें टोंक और अजमेर जिले शामिल है।

राजस्थान में मानसून की विदाई के भी भी एक सिस्टम एक्टिव हो गया है जिससे कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम केन्द्र के अनुसार पश्चिम विदर्भ पर बना अवदाब कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर में परिवर्तित हो चुका है। इसके आगामी 2-3 दिनों में पश्चिम की ओर आगे बढ़ने, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के ऊपर से गुजरते हुए एक अक्टूबर तक गुजरात तट से सटे अरब सागर पर निम्न दाब क्षेत्र के रूप में उभरने की संभावना है।

इसके असर से से राज्य के पूर्वी व दक्षिणी भागों में आगामी 4-5 दिन मेघगर्जन के साथ बारिश होने व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

28 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

Published on:

29 Sept 2025 07:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / आगामी 170 मिनट में 'झमाझम बारिश' का अलर्ट, 25KMPH की स्पीड से राजस्थान में तेज हवाओं के साथ गरजेंगे बादल

