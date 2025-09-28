IMD Alert: अगले 5 दिन राजस्थान में यहां होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

हाड़ौती अंचल में शनिवार को मौसम ने फिर करवट बदली। कोटा शहर में दिनभर तेज गर्मी व उमस के बाद शाम को कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई। इससे मौसम में ठंडक घुल गई और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। अधिकतम तापमान 35.1 व न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कोटा जिले के चेचट कस्बे में तेज हवा के साथ बारिश हुई।