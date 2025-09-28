Patrika LogoSwitch to English

कोटा

IMD Alert: अगले 5 दिन राजस्थान में यहां होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 5 दिनों तक बारिश और मेघगर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है जिसके लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

2 min read

कोटा

image

Akshita Deora

Sep 28, 2025

Play video

बारिश का अलर्ट (फोटो: पत्रिका)

मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताते हुए अगले 5 दिन उदयपुर और कोटा संभाग के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। वहीं आज के लिए 9 जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट भी दिया है। जिसमें बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डुंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर जिले शामिल है।

तापमान में हुई बढ़ोतरी

राजस्थान में मानसून की रवानगी के साथ अब दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं कई शहरों में रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। 12 शहरों में रात का पारा एक डिग्री तक गिरा है। केन्द्र के अनुसार शनिवार को बाड़मेर में दिन का तापमान 39.3, बीकानेर में 39.4, जैसलमेर में 39.3 डिग्री दर्ज किया गया।

मेघगर्जन के साथ होगी बारिश

मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी 5 दिनों में निम्न दबाव क्षेत्र में कमजोर होने की संभावना है। इसके प्रभाव से आगामी दिनों में राज्य के उदयपुर व कोटा संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है।

मौसम ने ली करवट

हाड़ौती अंचल में शनिवार को मौसम ने फिर करवट बदली। कोटा शहर में दिनभर तेज गर्मी व उमस के बाद शाम को कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई। इससे मौसम में ठंडक घुल गई और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। अधिकतम तापमान 35.1 व न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कोटा जिले के चेचट कस्बे में तेज हवा के साथ बारिश हुई।

इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 28 और 29 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डुंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर में मेघगर्जन के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।

वहीं 30 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में अलर्ट जारी किया है।

इसके साथ ही 1 अक्टूबर को भी बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डुंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूंबर, सिरोही और उदयपुर में भी मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।

ये रहा अधिकतम तापमान

स्टेशन - अधिकतम तापमान

बीकानेर - 39.4
बाड़मेर - 39.4
जैसलमेर - 39.3
चूरू - 38.6
श्रीगंगानगर - 38.4
लूणकरणसर - 38.2
जोधपुर - 38.1
फलोदी - 37.6
अलवर - 37
नागौर - 36.8
पिलानी - 36.5
सीकर - 36.5

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Sept 2025 08:08 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / IMD Alert: अगले 5 दिन राजस्थान में यहां होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

