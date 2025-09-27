IMD Alert: राजस्थान के 10 जिलों में 28-29-30 और 01 अक्टूबर को बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ‘येलो अलर्ट’

दरअसल, राजस्थान के अंदर कई दिनों से बारिश न के बराबर हुई है। दूसरी तरफ दिन में तेज धूप हो रही है। ऐसे में किसानों के लिए हल्की बारिश फायदेमंद हो सकती है। हालांकि, राजस्थान से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है। ऐसे में मानसूनी बारिश अब नहीं होगी। इस बीच राजस्थान के ज्यादातर जिलों में रात का ताममान 4-5 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। ऐसे में अब रात हल्की सर्द होने लगी है।