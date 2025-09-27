Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

IMD Alert: राजस्थान के 10 जिलों में 28-29-30 और 01 अक्टूबर को बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ‘येलो अलर्ट’

IMD Alert: मौसम विभाग ने राजस्थान के बांसवाड़ा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिले में 28-29-30 और 01 अक्टूबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7 अन्य जिलों में भी बारिश की चेतावनी है।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 27, 2025

IMD rain Alert
राजस्थान के 10 जिलों में बारिश की चेतावनी (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में एक बार बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है, शनिवार को बूंदी और करौली जिले में झमाझम बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में एक बार फिर बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

दरअसल, बंगाल की खाड़ी में एक नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से राजस्थान में बारिश शुरू हुई है। मौसम विभाग ने राजस्थान के बांसवाड़ा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिले में 28-29-30 और 01 अक्टूबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बारां और कोटा जिले में 28-29-30 सितंबर को बारिश की चेतावनी है, जबकि चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, डूंगरपुर और उदयपुर जिले में 28-29 सितंबर और 01 अक्टूबर को बारिश की चेतावनी है।

सिरोही में भी बारिश की चेतावनी

इसके अलावा सिरोही जिले में 01 अक्टूबर को बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों से सटे जिलों में भी बारिश हो सकती है। इन सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है, ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, किसी भी जिले में तेज बारिश की चेतावनी नहीं है।

रात का गिरा पारा

दरअसल, राजस्थान के अंदर कई दिनों से बारिश न के बराबर हुई है। दूसरी तरफ दिन में तेज धूप हो रही है। ऐसे में किसानों के लिए हल्की बारिश फायदेमंद हो सकती है। हालांकि, राजस्थान से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है। ऐसे में मानसूनी बारिश अब नहीं होगी। इस बीच राजस्थान के ज्यादातर जिलों में रात का ताममान 4-5 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। ऐसे में अब रात हल्की सर्द होने लगी है।

3 अक्टूबर तक जारी रह सकती है बारिश

मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के किसी भी जिले में बारिश की चेतावनी नहीं दी है। वहीं बीते दिन पूरे प्रदेश में कहीं भी बारिश नहीं दर्ज हुई। हालांकि, 27 सितंबर से एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके आगामी 3 अक्टूबर तक सक्रिय रहने की उम्मीद है।

जयपुर

Published on:

27 Sept 2025 07:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: राजस्थान के 10 जिलों में 28-29-30 और 01 अक्टूबर को बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ‘येलो अलर्ट’

