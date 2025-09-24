IMD Alert: बंगाल की खाड़ी में फिर बना नया परिसंचरण तंत्र, 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बताया कि मौजूदा समय में म्यांमार से लगने वाली बंगाल की खाड़ी में एक नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय हुआ है। विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटे में इस परिसंचरण तंत्र के तीव्र होकर 'लो प्रेशर एरिया' में तब्दील होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 26 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में बना परिसंचरण दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर और तीव्र होकर अवदाब (Depression) में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है।