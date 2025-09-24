IMD Alert: बंगाल की खाड़ी में फिर बना नया परिसंचरण तंत्र, 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

जयपुर। राजस्थान के एक बड़े हिस्से से मानसून विदाई ले चुका है, लेकिन अभी एक बार और जमकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आगामी 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में एक नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय हुआ है।
मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 2-3 दिनों के बीच प्रदेश के उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है।
दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बताया कि मौजूदा समय में म्यांमार से लगने वाली बंगाल की खाड़ी में एक नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय हुआ है। विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटे में इस परिसंचरण तंत्र के तीव्र होकर 'लो प्रेशर एरिया' में तब्दील होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 26 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में बना परिसंचरण दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर और तीव्र होकर अवदाब (Depression) में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है।
विभाग के मुताबिक, नए परिसंचरण तंत्र के अवदाब बनने का असर राजस्थान में मजबूती के साथ पड़ने वाला है। जिसकी वजह से 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 6 दिनों तक लगातार प्रदेश के पूर्वी, दक्षिणी-पूर्वी और दक्षिणी भागों मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने जिन इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है, उनमें राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और जालौर जिले आते हैं। ऐसे में एक बार फिर इन जिलों में बारिश होने की संभावना बढ़ गई है।
वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज हुई। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक बारिश गिर्वा (उदयपुर) में 20 मिमी दर्ज हुई। प्रदेश के श्रीगंगानगर जिले में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही जिले में 18.3 डिग्री दर्ज किया गया।