Rajasthan: शेखावाटी में यमुना का पानी आने की बढ़ी आस, 6 महीने में तैयार होगी DPR; मंत्री ने किया वादा

जिले में पिछले दिनों हुए फसल खराबे के सर्वे के मामले में जिले के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि यदि किसानों को फसल में खराब हुआ है तो जरूर मुआवजा मिलेगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की रिपोर्ट में 20 फीसदी ही खराब आने के मामले में कहा कि यदि सर्वे में गड़बड़ी है तो दुबारा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के मामले में संवेदनशील है।