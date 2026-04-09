NHAI की नई पहल: राजस्थान सहित 11 राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बनेंगे ‘आरोग्य वन’

शुरुआती चरण में वृक्षों की जीवित रहने की दर सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर सूखे या अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। रखरखाव की नियमित लागत आएगी। कुछ प्रजातियां धीरे बढ़ती हैं, इसलिए तत्काल प्रभाव दिखने में समय लग सकता है। यदि देखभाल में लापरवाही हुई तो पौधे नष्ट हो सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में यह परियोजना ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ की भावना के अनुरूप पर्यावरण और स्वास्थ्य को जोड़ने का प्रयास है। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि यह मॉडल भविष्य में और विस्तारित किया जाएगा। कुल मिलाकर ‘आरोग्यवन’ न केवल राजमार्गों को हरा-भरा बनाएगा, बल्कि भारत की औषधीय विरासत को जीवंत रखते हुए टिकाऊ विकास की मिसाल पेश करेगा।