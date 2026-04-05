भाई, बस एक मिनट… मां को जरूरी कॉल कर लूं ? अजनबी को फोन थमा दिया तो बैंक खाता पलक झपकते ही हो जाएगा खाली

Rajasthan Police Alert: जयपुर. आपकी इंसानियत और मदद करने की भावना अब साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल या पार्क में कोई अजनबी "बैटरी डेड" या "इमरजेंसी कॉल" का बहाना करके आपका अनलॉक फोन मांग लेता है। 10-20 सेकंड में चुपके से 21 अपना नंबर# डायल कर देता है। बस आपके सारे OTP, बैंक अलर्ट, UPI नोटिफिकेशन और व्हाट्सएप मैसेज सीधे ठग के फोन पर फॉरवर्ड होने लगते हैं। आप कुछ समझ पाते, उससे पहले ही लाखों रुपए गायब।