Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में इस दिन से होगा सर्दी का पलटवार, दो ​जिलों में 3 दिन तक शीतलहर का अलर्ट

Cold Weather Alert in Rajasthan: राजस्थान के सीकर और झुंझुनूं में अगले दो तीन दिन शीतलहर का दौर जारी रहने वाला है। जबकि राजस्थान के शेष भागों में मौसम मिजाज शुष्क रहने के आसार हैं। फिलहाल राज्य में सुबह शाम में मौसम ठंडा रहा है, वहीं वीकेंड से मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह से पहाड़ों से आने वाली उत्तरी सर्द हवा की दस्तक प्रदेश के मैदानी भागों में होने के संकेत दिए हैं। वीकेंड तक हिमालय तराई वाले इलाके और आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी भी होने की आशंका है। ऐसे में उत्तरी हवाएं तेज गति से चलने पर राजस्थान में ठिठुरन वाली सर्दी का असर जल्द ही बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने सीकर और झुंझुनूं में 15 नवंबर तक शीतलहर चलने का यलो अलर्ट भी जारी किया है।