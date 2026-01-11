जयपुर की सुरक्षा पर बड़ा सवाल…न रिकार्ड, न आधार…फिर कैसे हो पहचान

जयपुर. जयपुर की पहचान ऐतिहासिक धरोहर, पर्यटन और आधुनिक शहरी विस्तार से है। लेकिन इसी चमक-दमक के बीच एक ऐसी दुनिया भी बसती है, जो न नक्शों में दर्ज है और न ही सरकारी रिकॉर्ड में पूरी तरह मौजूद है। झोपड़-पट्टियों से लेकर सड़कों, रेलवे स्टेशन और बाजारों तक फैली यह आबादी वर्षों से बिना आधार और कई मामलों में बिना किसी वैध पहचान के रह रही है। अब यह मुद्दा केवल सामाजिक या मानवीय सरोकार का नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।सिस्टम से बाहर लोग