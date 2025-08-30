फाइलों से नहीं निकली राहः डेढ़ साल में 900 करोड़ की स्वीकृति, फिर भी 123 सेक्टर रोड अधर में

जेडीए की सेक्टर रोड अब जनता के धैर्य की परीक्षा बन चुकी हैं। घोषणाएं होती हैं, बजट स्वीकृत होता है, लेकिन जमीन पर न तो निर्माण शुरू होता है और न ही कोई ठोस कार्य योजना सामने आती है। पिछले डेढ़ वर्ष में सेक्टर रोड के लिए जेडीए ने 900 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। इसके बावजूद 123 सेक्टर रोड का काम अधर में लटका है। जेडीए की निष्क्रियता ने न सिर्फ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को जकड़ रखा है, बल्कि आस-पास की जमीनों के भावों में उछाल लाकर आमजन को भ्रमित किया है। सवाल यह है कि जब सेक्टर रोड मास्टर प्लान की रीढ़ हैं तो उन्हें प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही?