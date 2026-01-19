IMD Alert: राजस्थान में एक नहीं बल्कि दो पश्चिमी विक्षोभ होंगे सक्रिय, बारिश, तेज सदी और कोहरे की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: जयपुर। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वर्तमान में उत्तर पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण मध्य राजस्थान तक फैल चुका है। उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। इसके साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम तेज़ गति से सक्रिय बनी हुई है, जिससे मौसम प्रणाली और अधिक प्रभावी हो सकती है।