IMD Alert: राजस्थान में एक नहीं बल्कि दो पश्चिमी विक्षोभ होंगे सक्रिय, बारिश, तेज सदी और कोहरे की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: जयपुर। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वर्तमान में उत्तर पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण मध्य राजस्थान तक फैल चुका है। उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। इसके साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम तेज़ गति से सक्रिय बनी हुई है, जिससे मौसम प्रणाली और अधिक प्रभावी हो सकती है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 19 और 21 जनवरी की रात को दो पश्चिमी विक्षोभ क्रमशः उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेंगे। इसके प्रभाव से 22 से 24 जनवरी के दौरान राजस्थान में एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है।
|क्रमांक
|मौसम प्रणाली
|वर्तमान स्थिति
|ऊँचाई / प्रभाव क्षेत्र
|1
|पश्चिमी विक्षोभ (चक्रवाती परिसंचरण)
|दक्षिण पाकिस्तान से खिसककर अब उत्तर पाकिस्तान एवं आसपास क्षेत्र में सक्रिय
|3.1 किमी ऊँचाई, ट्रफ 5.8 किमी पर, 68°E देशांतर से 28°N के उत्तर
|2
|प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण
|दक्षिण-पश्चिम राजस्थान से मध्य राजस्थान की ओर स्थानांतरित
|समुद्र तल से लगभग 1.5 किमी तक विस्तारित
|3
|ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण
|उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं आसपास क्षेत्र में सक्रिय
|लगभग 1.5 किमी ऊँचाई
|4
|उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम
|उत्तर-पूर्व भारत के ऊपर प्रभावी
|12.6 किमी ऊँचाई पर लगभग 135 नॉट की पवन गति
|5
|आगामी पश्चिमी विक्षोभ
|19 व 21 जनवरी 2026 की रात को उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना
|मौसम में बदलाव, वर्षा व ठंड बढ़ने के संकेत
आगामी दो दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है। वहीं 22 और 23 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 23 और 24 जनवरी को शेखावाटी के साथ-साथ जयपुर और भरतपुर संभाग में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।
19 से 21 जनवरी तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 22 और 23 जनवरी को कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने नागरिकों और किसानों को सतर्क रहने तथा समय-समय पर जारी होने वाले अपडेट पर नज़र रखने की सलाह दी है।
|तिथि
|संभावित क्षेत्र
|मौसम की स्थिति
|22–23 जनवरी
|जोधपुर, बीकानेर, शेखावाटी
|गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली की संभावना
|23–24 जनवरी
|जयपुर, भरतपुर, शेखावाटी
|गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली की संभावना
|अवधि
|अनुमानित मौसम
|19–21 जनवरी
|मौसम शुष्क रहेगा
|अगले 2 दिन
|कहीं-कहीं हल्का से मध्यम कोहरा
|तापमान
|हल्की गिरावट, ठंड में बढ़ोतरी
