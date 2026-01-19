19 जनवरी 2026,

सोमवार

जयपुर

IMD Alert: राजस्थान में एक नहीं बल्कि दो पश्चिमी विक्षोभ होंगे सक्रिय, बारिश, तेज सदी और कोहरे की चेतावनी

Western Disturbance: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 19 और 21 जनवरी की रात को दो पश्चिमी विक्षोभ क्रमशः उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेंगे। इसके प्रभाव से 22 से 24 जनवरी के दौरान राजस्थान में एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 19, 2026

Rajasthan Weather Update: जयपुर। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वर्तमान में उत्तर पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण मध्य राजस्थान तक फैल चुका है। उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। इसके साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम तेज़ गति से सक्रिय बनी हुई है, जिससे मौसम प्रणाली और अधिक प्रभावी हो सकती है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 19 और 21 जनवरी की रात को दो पश्चिमी विक्षोभ क्रमशः उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेंगे। इसके प्रभाव से 22 से 24 जनवरी के दौरान राजस्थान में एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है।

🌦️ मुख्य मौसम तंत्र

क्रमांकमौसम प्रणालीवर्तमान स्थितिऊँचाई / प्रभाव क्षेत्र
1पश्चिमी विक्षोभ (चक्रवाती परिसंचरण)दक्षिण पाकिस्तान से खिसककर अब उत्तर पाकिस्तान एवं आसपास क्षेत्र में सक्रिय3.1 किमी ऊँचाई, ट्रफ 5.8 किमी पर, 68°E देशांतर से 28°N के उत्तर
2प्रेरित चक्रवाती परिसंचरणदक्षिण-पश्चिम राजस्थान से मध्य राजस्थान की ओर स्थानांतरितसमुद्र तल से लगभग 1.5 किमी तक विस्तारित
3ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरणउत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं आसपास क्षेत्र में सक्रियलगभग 1.5 किमी ऊँचाई
4उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीमउत्तर-पूर्व भारत के ऊपर प्रभावी12.6 किमी ऊँचाई पर लगभग 135 नॉट की पवन गति
5आगामी पश्चिमी विक्षोभ19 व 21 जनवरी 2026 की रात को उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावनामौसम में बदलाव, वर्षा व ठंड बढ़ने के संकेत

आगामी दो दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है। वहीं 22 और 23 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 23 और 24 जनवरी को शेखावाटी के साथ-साथ जयपुर और भरतपुर संभाग में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।

19 से 21 जनवरी तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 22 और 23 जनवरी को कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने नागरिकों और किसानों को सतर्क रहने तथा समय-समय पर जारी होने वाले अपडेट पर नज़र रखने की सलाह दी है।

🌧️ राजस्थान में संभावित बारिश क्षेत्र

तिथिसंभावित क्षेत्रमौसम की स्थिति
22–23 जनवरीजोधपुर, बीकानेर, शेखावाटीगरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली की संभावना
23–24 जनवरीजयपुर, भरतपुर, शेखावाटीगरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली की संभावना

🌫️ मौसम की स्थिति

अवधिअनुमानित मौसम
19–21 जनवरीमौसम शुष्क रहेगा
अगले 2 दिनकहीं-कहीं हल्का से मध्यम कोहरा
तापमानहल्की गिरावट, ठंड में बढ़ोतरी

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: राजस्थान में एक नहीं बल्कि दो पश्चिमी विक्षोभ होंगे सक्रिय, बारिश, तेज सदी और कोहरे की चेतावनी

