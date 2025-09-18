Rajasthan: सरकार की चुनावी कवायद, बदलेंगे वार्डों के नक्शे; 200 निकायों की अधिसूचना जारी

परिसीमन और पुनर्गठन के फाइनल प्रस्ताव के बाद राज्य में 2700 नए वार्ड प्रस्तावित किए गए हैं। अथ 10175 वार्डों में चुनाव होंगे, जबकि अभी तक शहरी सरकारों में 7475 वार्ड ही थे। वर्ष 2019 में जहां 196 नगरीय निकाय थे, वे बढ़कर अब 309 हो गए हैं। इस बीच राज्य में अब 13 की जगह बस ही नगर निगम होंगे। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा में वो की जगह एक ही निगम होगा।