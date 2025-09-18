Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: सरकार की चुनावी कवायद, बदलेंगे वार्डों के नक्शे; 200 निकायों की अधिसूचना जारी

Rajasthan Govt: भजनलाल सरकार ने प्रदेश में नगरी निकाय के चुनाव को लेकर कमर कस ली है। निकायों में वार्डों के पुनर्गठन, परिसीमन की अधिसूचना लगातार जारी की जा रही है।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 18, 2025

जयपुर। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में नगरी निकाय के चुनाव को लेकर कमर कस ली है। निकायों में वार्डों के पुनर्गठन, परिसीमन की अधिसूचना लगातार जारी की जा रही है। स्वायत शासन विभाग अब तक 200 से अधिक निकायों की अधिसूचना जारी कर चुका है।

बड़े निकायों में कोटा भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, भरतपुर, भीलवाड़ा सहित कई शहर शामिल है। इनका राजपत्र में प्रकाशन कराया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में ‘अब सिर्फ एक नगर निगम…’ 150 वार्डों की सीमा हुई तय, परिसीमन पर लगी मुहर
जयपुर
निकायों का आंकड़ा 309 तक पहुंचा

इस बार प्रदेश निकायों की संख्या का आंकड़ा 309 तक पहुंच गया है। इनमें से 305 निकायों में वार्डों का पुनर्गठन व परिसीमन कर अनुमोदन कर दिया गया है। बाकी, चार निकायों ऐसे हैं, जहां कोर्ट का स्थागन आदेश होने के कारण पुनर्गठन नहीं किया जा सका है। हालांकि, यहां मौजूदा वार्डों के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे।

यह बनी स्थिति

परिसीमन और पुनर्गठन के फाइनल प्रस्ताव के बाद राज्य में 2700 नए वार्ड प्रस्तावित किए गए हैं। अथ 10175 वार्डों में चुनाव होंगे, जबकि अभी तक शहरी सरकारों में 7475 वार्ड ही थे। वर्ष 2019 में जहां 196 नगरीय निकाय थे, वे बढ़कर अब 309 हो गए हैं। इस बीच राज्य में अब 13 की जगह बस ही नगर निगम होंगे। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा में वो की जगह एक ही निगम होगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान को केंद्र से बड़ी सौगात: NH-248A होगा फोरलेन, यहां बनेंगी नई सड़कें और बायपास
अलवर
Published on:

18 Sept 2025 09:29 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: सरकार की चुनावी कवायद, बदलेंगे वार्डों के नक्शे; 200 निकायों की अधिसूचना जारी

