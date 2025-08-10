अब सड़क पर फेंका गया कचरा करेगा ‘गुनहगार’ का खुलासा

अब राजधानी की सड़कों पर पड़ा कचरा सिर्फ गंदगी नहीं, सबूत भी बन गया है। हैरिटेज नगर निगम ने इंदौर की तर्ज पर एक अनोखा और सख्त नवाचार शुरू किया है। सुबह-सुबह निगम की टीम कचरे की थैलियों में मिले बिल, पैकेजिंग और दस्तावेज खंगालती है, ताकि पता चल सके कि यह किसने फेंका। दोषी की पहचान होते ही सीधा चालान थमा दिया जाता है। मालवीय मार्ग से लेकर सी-स्कीम तक इस नए अभियान का असर दिखने लगा है। लोग अब सड़क पर कचरा फेंकने से पहले दो बार सोचने लगे हैं, क्योंकि अब हर फेंका गया कचरा बोलने लगा है और गुनहगार का पता बता रहा है। यह पहल राजस्थान पत्रिका के स्वच्छता ही संस्कार अभियान के तहत हैरिटेज नगर निगम ने इंदौर की तर्ज पर शुरू की है।