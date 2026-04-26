Rajasthan: गंगनहर के पानी पर राज्यपाल बोले- हो सकता है कैंसर, उपराष्ट्रपति ने कहा… हराने के लिए जागरूकता जरूरी

उपराष्ट्रपति ने कहा कि कैंसर से बचाव की दिशा में अर्ली डिटेक्शन सबसे अहम कड़ी है। इससे इलाज प्रभावी हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस दिशा में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कैंसर उपचार के तहत कीमोथेरेपी जैसी कठिन उपचार विधि के स्थान पर नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों में टैबलेट के जरिए उपचार की पहल उत्साहजनक है। सर्वाइकल कैंसर इस समय देश में द्वितीय सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। राजस्थान कैंसर से लड़कर उससे मुक्त होने वालों में अग्रणी है।