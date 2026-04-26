Patrika Edufest: ‘हार्ड वर्क से बनती पहचान’, स्टूडेंट्स ने AI और स्किल बेस्ड कोर्सेज की ली जानकारी, मोटिवेशनल स्पीच में सीखे गुर

यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अपेक्स यूनिवर्सिटी, आइआइएस यूनिवर्सिटी, निर्वाण यूनिवर्सिटी, पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज, राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट, गांधी नगर यूनिवर्सिटी, आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आइटी, सुबोध कॉलेज, महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी, पारूल यूनिवर्सिटी (वडोदरा), श्री महावीर कॉलेज, पिंपरी चिंचवड़ यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान, ध्यान प्रसाद ग्लोबल यूनिवर्सिटी (पुणे), द आइसीएफएआइ यूनिवर्सिटी जयपुर, जीसीईसी ग्लोबल फाउंडेशन, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज कूकस, न्यूरॉन्स एजुकेशन सर्विस, एमआइटी एडीटी यूनिवर्सिटी, वीआइटी भोपाल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वैलरी शामिल हैं।