बड़ी खबरः गैंगस्टर रोहित गोदारा का ये खास गुर्गा अरेस्ट, खुलेंगे बड़े राज, जल्द ही सलाखों के पीछे होगा गैंगस्टर

पकड़ा गया आरोपी कृष्ण सिंह कोई साधारण अपराधी नहीं है। वह लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से जुड़े रोहित गोदारा और वीरेन्द्र चारण गैंग का बेहद सक्रिय और भरोसेमंद सदस्य माना जाता है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, कृष्ण सिंह रंगदारी (एक्सटॉर्शन) वसूलने के लिए व्यापारियों पर फायरिंग करवाने और हत्या जैसे संगीन मामलों में वांटेड था। सुजानगढ़ के जेडीजे ज्वैलर्स पर हुई फायरिंग ने पूरे प्रदेश में दहशत फैला दी थी, जिसके बाद से ही पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी।

एजीटीएफ की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे पाताल में भी क्यों न छिप जाए, राजस्थान पुलिस के पंजे से नहीं बच पाएगा।