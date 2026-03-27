एक फोटो से AI बताएगा आपका पूरा करेक्टर, बनाकर देगा मजेदार प्रोफेशनल इमेज

AI Prespective Prompt: जयपुर. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिर्फ काम नहीं, बल्कि मनोरंजन और सेल्फ-डिस्कवरी का भी जरिया बन गया है। हाल ही में एक रोचक AI एक्सपेरिमेंट ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है। नाम है AI Prespective Prompt – इसमें आप अपनी एक साधारण फोटो अपलोड करके AI से अपना पूरा डिजिटल करेक्टर बनवा सकते हैं। AI न सिर्फ आपकी फोटो को स्टाइलिश इमेज में बदलता है, बल्कि आपका कैरेक्टर नाम, रोल, पर्सनालिटी ट्रेट्स और एक मजेदार बैकस्टोरी भी तैयार कर देता है।