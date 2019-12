प्रदेश को मिलेगा पहला जनता क्लीनिक, जन आधार कार्ड की भी होगी शुरुआत

HEALTH NEWS IN HINDI : राज्य सरकार अपनी पहली वर्षगांठ ( One Year Of Gehlot Government ) के मौके पर निरोगी राजस्थान अभियान के तहत कई कार्यक्रमों की शुरुआत करने जा रही है । राज्य सरकार ( Janta Clinic In Jaipur ) जनता क्लीनिक की शुरुआत के साथ जन आधार कार्ड, हेल्थ कार्ड, और एमआई शक्ति अभियान की शुरुआत करेंगी ।