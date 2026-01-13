परकोटा से हटेंगे ओपन कचरा डिपो … सफाई कर्मचारी निलंबित

जयपुर. परकोटा क्षेत्र कचरा डिपो मुक्त होगा। इसके लिए आयुक्त गौरव सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सोमवार को निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि चरणबद्ध तरीके से ओपन कचरा डिपो हटाए जाएं। जो जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर एक सफाई कर्मचारी को निलंबित और तीन सीएसआइ, एसआइ को चार्जशीट देने के निर्देश दिए। दो घंटे तक आयुक्त परकोटे के बाजारों में घूमे। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। अजमेरी गेट पर बैरीकेड्स टूटे मिले, इनको दुरुस्त करने के लिए कहा।





ये भी होंगे दुरुस्त

-दुकानों के बाहर लटके हुए तार-ऑप्टिकल फाइबर केबल हटाई जाएंगी

-हैरिटेज वॉक वे की मरम्मत होगी-क्षतिग्रस्त बरामदों की मरम्मत होगी