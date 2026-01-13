13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

परकोटा से हटेंगे ओपन कचरा डिपो … सफाई कर्मचारी निलंबित

आयुक्त ने सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर एक सफाई कर्मचारी को निलंबित और तीन सीएसआइ, एसआइ को चार्जशीट देने के निर्देश दिए।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Jan 13, 2026

जयपुर. परकोटा क्षेत्र कचरा डिपो मुक्त होगा। इसके लिए आयुक्त गौरव सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सोमवार को निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि चरणबद्ध तरीके से ओपन कचरा डिपो हटाए जाएं। जो जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर एक सफाई कर्मचारी को निलंबित और तीन सीएसआइ, एसआइ को चार्जशीट देने के निर्देश दिए। दो घंटे तक आयुक्त परकोटे के बाजारों में घूमे। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। अजमेरी गेट पर बैरीकेड्स टूटे मिले, इनको दुरुस्त करने के लिए कहा।


ये भी होंगे दुरुस्त
-दुकानों के बाहर लटके हुए तार-ऑप्टिकल फाइबर केबल हटाई जाएंगी
-हैरिटेज वॉक वे की मरम्मत होगी-क्षतिग्रस्त बरामदों की मरम्मत होगी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 12:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / परकोटा से हटेंगे ओपन कचरा डिपो … सफाई कर्मचारी निलंबित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एसएमएस अस्पताल में देर रात मची अफरा तफरी, पॉलीट्रोमा आईसीयू में भरा पानी, करंट का था डर, मरीजों को लेकर दौड़े परिजन और स्टॉफ

PATRIKA PHOTO
जयपुर

जयपुर में इस बार गर्मियों में आएगा जल संकट,सूरजपुरा फिल्टर प्लांट में आई तकनीकी खराबी

समाचार

विधानसभा सत्र से पहले जयपुर में कर्मचारियों का शक्ति प्रदर्शन,कर्मचारी महासंघ ने निकाली चेतावनी रैली

खास खबर

Makar Sankranti : जयपुर में पतंग बिक्री से होगा ₹18 करोड़ का कारोबार, व्यापारियों के चेहरे खिले

Makar Sankranti Jaipur Kite sales expected ₹18 crore business traders faces bringing smiles
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी-बारीक हरी मिर्ची बिकी महंगी, आलू-प्याज के दामों में गिरावट

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.