पुराने दिशा-निर्देशों के कारण डॉक्टर महिलाओं में दिल की बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे हैं

हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी (HCM) एक आनुवांशिक स्थिति है जिसमें दिल की मांसपेशियों की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे दिल के लिए शरीर में रक्त पंप करना कठिन हो जाता है। यह 500 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करता है और यह कार्डियक अरेस्ट और अचानक मृत्यु का कारण बन सकता है।

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित शोध में यह पाया गया कि HCM का निदान करने के लिए वर्तमान दिशा-निर्देश पूरी तरह से अपर्याप्त हैं। यह निष्कर्ष Journal of the American College of Cardiology में प्रकाशित हुए थे।

HCM का निदान करने वाले दो में से तीन लोग पुरुष होते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने कहा कि महिलाएं भी इस स्थिति से प्रभावित होने की समान संभावना रखती हैं। HCM का निदान विभिन्न परीक्षणों और स्कैनों के माध्यम से किया जाता है, जैसे बाएं वेंट्रिकल की दीवार की मोटाई को मापना, जो दिल का मुख्य पंपिंग कक्ष है।

पिछले 50 वर्षों से HCM का निदान करने का थ्रेसहोल्ड सभी के लिए 15 मिमी पर सेट किया गया है। यदि मांसपेशी इससे मोटी होती है, तो मरीज को HCM होने की संभावना मानी जाती है।

लेकिन शोध में पाया गया कि यह सीमा अपर्याप्त है और इसमें लिंग और शरीर के आकार में प्राकृतिक भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा गया। इस अध्ययन में 1,600 HCM रोगियों को शामिल किया गया था, जिनकी स्थिति को एक नई विधि से जांचा गया, जो आयु, लिंग और आकार को ध्यान में रखती है।

शोधकर्ताओं ने पाया कि यह नई विधि, जिसमें AI द्वारा हजारों दिल के स्कैन का विश्लेषण किया गया, विशेष रूप से महिलाओं के लिए लाभकारी थी, जिससे HCM की पहचान में 20 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई।

43,000 से अधिक लोगों के डेटा पर किए गए आगे के परीक्षणों में, जब नए व्यक्तिगत थ्रेसहोल्ड लागू किए गए, तो यह पाया गया कि HCM का निदान करने वाले लोगों की कुल संख्या कम थी, जिससे कम गलत निदान का संकेत मिलता है। इसके साथ ही पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन अधिक समान हुआ, जिसमें महिलाओं ने 44% का हिस्सा लिया, जो यह दर्शाता है कि महिलाएं अब तक निदान से वंचित रही थीं।

डॉ. हुनैन शिवानी, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और सेंट बार्थोलोम्यू अस्पताल में क्लिनिकल रिसर्च फेलो हैं और जिन्होंने इस शोध का नेतृत्व किया, ने कहा कि वर्तमान थ्रेसहोल्ड 1970 के दशक के अध्ययनों पर आधारित था और इसे फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, “आयु, लिंग या आकार की परवाह किए बिना सभी के लिए एक समान कट-ऑफ रखना इस तथ्य को पूरी तरह से नकारता है कि दिल की दीवार की मोटाई इन कारकों से प्रभावित होती है।”

“हमारा शोध एक लंबे समय से लंबित अपडेट प्रदान करता है, जो दिखाता है कि एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण निदान की सटीकता में सुधार करता है।” “अब HCM के लिए प्रभावी उपचार पहली बार उपयोग में लाए जा रहे हैं, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि हम सही तरीके से उन लोगों की पहचान कर सकें जिन्हें इनकी आवश्यकता है।”

डॉ. सोन्या बाबू-नारायण, जो ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन में क्लिनिकल डायरेक्टर और एक क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ने कहा: “हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एक गंभीर, संभावित जीवन-धन हानि करने वाली स्थिति है, और यदि निदान छूट जाता है तो वे लोग जो नए और प्रभावी उपचार से लाभ उठा सकते हैं, वे पहचान में नहीं आ पाते।”

“साथ ही, निदान खुद एक जीवन-परिवर्तक घटना है और हमें गलत निदान से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।” “पारंपरिक एक-आकार-फिट्स-ऑल दृष्टिकोण को अपडेट करके, यह अध्ययन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के निदान में एक प्रमुख योगदान देने वाली दिल की दीवार की मोटाई को फिर से परिभाषित करता है।”

“नतीजतन, अधिक महिलाएं और छोटे व्यक्तियों की पहचान की गई, जिन्हें अन्यथा निदान से बाहर रखा जा सकता था।”