AI क्रांति: बिना छुए रिपेयर होंगी फीकी पड़ती हवेलियां और किले, राजस्थान को भी मिल सकती है संजीवनी

सबसे पहले फोटो/इमेज कैप्चर करना उसके बाद हवेली या किले की क्षतिग्रस्त दीवार/म्यूरल की हाई-रेजोल्यूशन फोटो ली जाती है। AI पहले इमेज को क्लियर करता है। MedianFiltering से नॉइज, धूल या छोटे आर्टिफैक्ट्स हटाए जाते हैं। Contrastenhancement से फीके रंगों को बेहतर दिखाया जाता है। यह सब कंप्यूटर पर होता है – कोई फिजिकल क्लीनिंग नहीं। डैमेज पहचानना और HybridSqueezeNetCNN मॉडल इमेज को स्कैन करता है और गहराई से समझता है। क्रैक्स, मिसिंग पार्ट्स (उखड़े हुए हिस्से) फीके/फेडेडटेक्सचर और कलर्स AI मूल आर्ट स्टाइल, पैटर्न, कलर पैलेट और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को पहचानता है। क्षतिग्रस्त क्षेत्र अलग करना, U-Net मॉडल डैमेज्ड पार्ट्स को एक्यूरेटली मार्क करता है – जैसे "यहां क्रैक है, यहां रंग उखड़ा है"। यह लोकलाइजेशन बहुत प्रिसाइज होती है। रिपेयर/इनपेंटिंग और फ्लोरल डिजाइन या राजसी दृश्य को समझकर मिसिंग एरिया को भरता है। यह रिवर्सिबल है अगर जरूरत पड़े तो ओरिजिनल इमेज वापस लौटाई जा सकती है।