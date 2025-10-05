मरीज रहते हैं परेशान: सांगानेर सैटेलाइट अस्पताल में इलाज नहीं, इंतजार की मार

मालपुरा गेट निवासी मानसी ने बताया कि सुबह से लाइन में लगने के बाद भी नंबर नहीं आया। कभी डॉक्टर नहीं मिलते, तो कभी दवाइयों की कमी होती है। मरीजों का कहना है कि अगर डॉक्टर अलग-अलग कमरे में बैठें तो उनकी बात ठीक से सुनी जा सकती है। मरीजों का कहना है कि पहले डॉक्टर कम थे, तब भी इंतजार करना पड़ता था। अब नियुक्ति के बाद भी हालात नहीं बदले हैं। दिनभर डॉक्टरों के कमरे के बाहर लंबी कतार लगी रहती है।