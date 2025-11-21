Patrika KeyNote: अफसरों को तनख्वाह और रिश्वत दोनों ही जनता दे रही : गुलाब कोठारी

यह विचार पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने बतौर मुख्य वक्ता व्यक्त किए। वे गुरुवार को जोधपुर में लोकतंत्र और मीडिया विषय पर आयोजित ‘पत्रिका की-नोट’ कार्यक्रम में बोल रहे थे। कोठारी ने कहा, संवेदनहीन पीढ़ी तैयार हो रही है। वह देश की आत्मा को कैसे सींचेगी? अफसरों के आदेश में न परंपरा झलकती है और न ही भारतीय दर्शन। लोग अधिकारों के लिए आरटीआई का प्रयोग करते नहीं हैं और दोष सरकार को देते हैं।