Patrika National Book Fair: लोकतंत्र की नब्ज समझाएगी पुस्तक ‘जन के मन तक’

चर्चा के दौरान थानवी ने कहा कि गुलाब कोठारी के लेख सत्ता और लोगों को जगाने वाले होते हैं। वह कभी सत्ता को ललकारने से नहीं झिझके। यही वजह है कि उनका रुतबा आज भी कायम है। पत्रिका के ‘जब तक काला, तब तक ताला अभियान’ को लेकर उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कभी-कभी सपने में ये अभियान दिखता होगा। चर्चा में उन्होंने राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश और प्रधान संपादक गुलाब कोठारी के साथ बिताए पलों के बारे में भी श्रोताओं को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाषा की परवाह जितना कुलिश जी ने की, उतनी ही गुलाब जी भी करते हैं। कुलिश जी के प्रवाह की सिद्धि गुलाब जी के पास भी है।