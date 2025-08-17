पटवारी परीक्षा में बैठे 88.88% अभ्यर्थी: सेंटर पर परीक्षार्थी की बिगड़ी तबियत, एक्सीडेंट का हवाला देने पर भी नहीं मिली एंट्री

Patwari Recruitment Exam: राजस्थान में रविवार को पटवारी के 3,705 पदों के लिए सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक दो पारियों में परीक्षा संपन्न हुई। प्रदेश में 38 जिलों में 1,030 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा के लिए 6 लाख 76 हजार 11 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। दोनों पारियों में कुल 6 लाख 858 (88.88%) अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।