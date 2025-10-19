Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather: दिवाली के उल्लास को और बढ़ाएगा सुहावना मौसम, बादलवाही से धूप की चुभन से राहत

दिवाली पर इस बार गुलाबी ठंडक के साथ सुहावना मौसम पर्व के उल्लास को और ज्यादा बढ़ाएगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार जयपुर समेत प्रदेश के के प्रमुख शहरों में अगले दो दिन बादलवाही रहने और दिन में धूप की तपिश से राहत मिलने की उम्मीद है।

2 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 19, 2025

Play video

अगले सप्ताह के अंत तक बढ़ेगी सर्दी की रंगत, पत्रिका फोटो

Rajasthan Weather Update: देशभर में दीपोत्सव पर्व धूपधाम से मनाया जा रहा है। दिवाली पर इस बार गुलाबी ठंडक के साथ सुहावना मौसम पर्व के उल्लास को और ज्यादा बढ़ाएगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार जयपुर समेत प्रदेश के के प्रमुख शहरों में अगले दो दिन बादलवाही रहने और दिन में धूप की तपिश से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि आतिशबाजी के चलते गैसीय प्रदूषण ज्यादा रहने पर दिन और रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने से मौसम का मिजाज शुष्क रहने वाला है। दीपोत्सव पर्व के बाद अगले सप्ताह के अंत तक फिर से गुलाबी सर्दी की रंगत बढ़ने की संभावना है।

रात में उछला पारा, अजमेर सबसे सर्द

मौसम विभाग से जारी आकंड़ों के अनुसार बीती रात अजमेर शहर 16.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे सर्द रहा। शहर में बीती रात पारे में 3.6 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज हुई। जोधपुर शहर में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री गिरावट के साथ 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राजधानी जयपुर में बीती रात न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

राजस्थान के शहरों में आज न्यूनतम तापमान

स्टेशन (स्थान)अधिकतम तापमान (°C)सामान्य से विचलन (°C)न्यूनतम तापमान (°C)सामान्य से विचलन (°C)
अजमेर32.3-2.116.9-3.6
बाड़मेर38.01.420.8-0.7
बीकानेर35.4-0.323.53.5
चुरू33.9-1.519.52.2
जयपुर (एएमओ जयपुर)32.0-2.219.3-0.2
जैसलमेर36.40.320.5-0.7
जोधपुर35.3-0.617.8-1.5
कोटा33.2-1.419.1-2.7
फालोदी35.4-1.019.00.3
श्रीगंगानगर35.71.319.32.0
उदयपुर32.4-1.217.00.2

अगले दो दिन बादलवाही के संकेत

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर और कोटा शहर में बादलों की आवाजाही रहने की संभावना है। बीकानेर में बादल छाए रहने और धूप की आंखमिचौनी रहने के आसार हैं। बादलों की आवाजाही रहने पर दिन के तापमान में आंशिक गिरावट होने की संभावना है। वहीं दिन में बादलवाही के कारण दिन के तापमान में आंशिक गिरावट होने और धूप की तीखी चुभन से भी राहत मिलने की उम्मीद है।

5 शहरों में तेज हवा चलने की आशंका

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में रविवार को 5 से 7 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं बीकानेर शहर में आज 10 से 15 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है।

दीपोत्सव पर्व पर मौसम सुहावना

जयपुर शहर में सोमवार को दीपोत्सव पर्व दिवाली पर मौसम सुहावना रहने वाला है। जयपुर शहर में सोमवार को छितराए बादलों की आवाजाही रहेगी वहीं दिन के तापमान में आंशिक गिरावट होने की संभावना है। हालांकि रात के तापमान में ज्यादा गिरावट होने के आसार कम हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 11:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: दिवाली के उल्लास को और बढ़ाएगा सुहावना मौसम, बादलवाही से धूप की चुभन से राहत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिवाली पर जयपुर में विशेष सफाई व्यवस्था, 37 जोन में 78 सफाईकर्मी तैनात, आयुक्त ने किया निरीक्षण

Special cleaning arrangements in Jaipur for Diwali
जयपुर

Guest Editor : मेरी हर सांस देश के लिए धडक़ती है- कार्तिक

kartik joshi
समाचार

Bridge Maintenance : 30 साल पुराने पुल को लिफ्ट कर बदलेंगे बेयरिंग, पुल की बढ़ेगी उम्र

Photo: Patrika Network
जयपुर

Rajasthan: पत्नी के थे अवैध संबंध, गुस्साए पति ने पत्नी के प्रेमी का गला रेता, अब मिली ये सजा

Jaipur Murder Case
जयपुर

राज्यपाल बागड़े का राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों को दीपावली तोहफा, मिले नए कुलपति; MLA की पत्नी भी बनीं कुलगुरु

Governor Haribhau Bagde
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.