Rajasthan Weather: दिवाली के उल्लास को और बढ़ाएगा सुहावना मौसम, बादलवाही से धूप की चुभन से राहत

Rajasthan Weather Update: देशभर में दीपोत्सव पर्व धूपधाम से मनाया जा रहा है। दिवाली पर इस बार गुलाबी ठंडक के साथ सुहावना मौसम पर्व के उल्लास को और ज्यादा बढ़ाएगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार जयपुर समेत प्रदेश के के प्रमुख शहरों में अगले दो दिन बादलवाही रहने और दिन में धूप की तपिश से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि आतिशबाजी के चलते गैसीय प्रदूषण ज्यादा रहने पर दिन और रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने से मौसम का मिजाज शुष्क रहने वाला है। दीपोत्सव पर्व के बाद अगले सप्ताह के अंत तक फिर से गुलाबी सर्दी की रंगत बढ़ने की संभावना है।