JLF 2026 : हिंदी साहित्य को नई आवाज दे रहे पॉडकास्ट, लोगों को पसंद आ रहा कहानी सुनना

जयप्रकाश पांडे ने कहा कि पुस्तक व्यवसाय आज शिक्षा और ज्ञान के साथ-साथ एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह लेखकों को लोकप्रिय बना रहा है और आलोचकों को पहचान दिला रहा है। उन्होंने कहा कि पॉडकास्ट रोचक अंदाज में साहित्य को आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के बाद रामलीला शुरू कर साहित्य को लोक से जोड़ा, आज वही काम पॉडकास्ट कर रहे हैं। कोविड काल में ऑडियो पॉडकास्ट को विशेष लोकप्रियता मिली, क्योंकि इससे आंखों को आराम मिला और लोग कहानी सुनने लगे।