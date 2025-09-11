Patrika LogoSwitch to English

पुलिस ने दबोचा फर्जी डीवाईएसपी, कार में लगा रखी थी लालबत्ती

जयपुर. जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने फर्जी डीवाईएसपी बनकर रौब झाड़कर वसूली करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

Lalit Tiwari

Sep 11, 2025

जयपुर. जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने फर्जी डीवाईएसपी बनकर रौब झाड़कर वसूली करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कार में लालबत्ती लगा रखी थी। पुलिस ने उसके पास से लालबत्ती और पुलिस की वर्दी बरामद की है। डीसीपी (नॉर्थ) करन शर्मा ने बताया कि फर्जी डीवाईएसपी के बारे में थाने की एसआई रेखा चौधरी की टीम को इनपुट मिले थे। पुलिस ने संदिग्ध चन्द्रप्रकाश सोनी (42) पुत्र ताराचन्द सोनी निवासी इन्द्रा कालोनी लकडों की ढाणी नायला रोड जयसिंहपुरा खोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी डीवाईएसपी की फर्जी वर्दी पहन कर लोगों से रौब जमाता था और उनसे वसूली करता था। पुलिस को उसके पास बत्ती लगी कार भी मिली है। आरोपी किराए की कार पर पुलिस की बत्ती लगाकर लोगों पर पुलिस अफसर बनकर रौब झाड़ता था। उसके कार्रवाई का भय दिखाकर लोगों से ठगी करने के भी साक्ष्य मिले हैं। वह पकड़े जाने के डर से खुद को सीआईडी में तैनात होना बताता था। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि उसने कहां कहां और किन लोगों से ठगी की है।

11 Sept 2025 11:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पुलिस ने दबोचा फर्जी डीवाईएसपी, कार में लगा रखी थी लालबत्ती

