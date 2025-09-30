जयपुर के भांकरोटा में निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन; मचा हड़कंप

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: जयपुर के भांकरोटा थाना क्षेत्र के मुकुंदपुरा रोड पर स्थित माय ऑन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद भांकरोटा थाना पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड, सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं।
धमकी के बाद स्कूल परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया और तलाशी अभियान शुरू किया गया। हालांकि, तीन दिन की छुट्टियों के कारण स्कूल बंद था और उस समय परिसर में कोई मौजूद नहीं था। प्रारंभिक जांच में अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।
पुलिस के अनुसार, धमकी वाला ई-मेल स्कूल प्रशासन को दोपहर में प्राप्त हुआ, जिसमें स्कूल परिसर में बम होने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही भांकरोटा थाना अधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड ने स्कूल के हर कोने की बारीकी से जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला।
पुलिस अब धमकी भेजने वाले की तलाश में जुट गई है। ई-मेल के स्रोत का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह धमकी अफवाह या शरारत भी हो सकती है, लेकिन पूरी सतर्कता बरती जा रही है। बता दे, इससे पहले भी जयपुर के कई निजी स्कूलों, सीएमओ, सचिवालय, अस्पताल, मेट्रों स्टोशनों को बम की धमकियां मिल चुकी हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग