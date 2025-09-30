जयपुर के भांकरोटा में निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन; मचा हड़कंप

पुलिस अब धमकी भेजने वाले की तलाश में जुट गई है। ई-मेल के स्रोत का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह धमकी अफवाह या शरारत भी हो सकती है, लेकिन पूरी सतर्कता बरती जा रही है। बता दे, इससे पहले भी जयपुर के कई निजी स्कूलों, सीएमओ, सचिवालय, अस्पताल, मेट्रों स्टोशनों को बम की धमकियां मिल चुकी हैं।