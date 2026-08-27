जोड़ो चुनाव वाली खबर में…………………………….

मतदान से पहले व्यवस्थाओं की पड़ताल, केंद्रों पर सुविधाएं परखी

लवाण. नगर पालिका चुनाव की तैयारियों के तहत प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं की पड़ताल शुरू कर दी है। सोमवार को अधिकारियों ने नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाताओं के लिए जरूरी सुविधाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान पेयजल, बिजली, रोशनी, पंखे, शौचालय और दिव्यांगजनों के लिए रैंप सहित अन्य व्यवस्थाओं की जांच की गई। अधिकारियों ने मतदान के दिन किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

नगर पालिका कार्यालय परिसर स्थित मतदान केंद्र का भी बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।