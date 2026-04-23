संपादकीय: बढ़ते तापमान के खतरों से मुकाबले की तैयारी जरूरी

राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में लू का असर है। यह केवल मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि आने वाले संकट की झलक है। आने वाले महीनों में हीट वेव अधिक तीव्र और लंबी होंगी। ऐसे हालात में सरकारों को हीट एक्शन प्लान पर काम शुरू कर देना चाहिए। शहरों में कूलिंग सेंटर, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था, अस्पतालों में आपात तैयारियां और समय पर चेतावनी प्रणाली जैसे बुनियादी कदम तुरंत उठाने चाहिए। डेटा-आधारित निर्णय, मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र इस संकट से निपटने में मददगार साबित हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन एजेंसियों, नगर निकायों और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय भी समय की मांग है। इसके साथ ही, शहरी नियोजन में हरित क्षेत्र बढ़ाना, कंक्रीट के फैलाव को नियंत्रित करना और जल संरक्षण को प्राथमिकता देना दीर्घकालिक समाधान का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि, केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही अहम है। अत्यधिक गर्मी में अनावश्यक बाहर निकलने से बचना, पर्याप्त पानी पीना और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने जैसे छोटे-छोटे कदम बड़े संकट को टाल सकते हैं।

