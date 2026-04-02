Rajasthan Govt New Rule: राजस्थान के बड़े शहरों में 24 घंटे दुकान खोलने की तैयारी, पर कौन देगा ट्रेड लाइसेंस?

आजीवन लाइसेंस देने के पीछे मंशा है कि बार-बार लाइसेंस के चक्कर में परेशान नहीं होना पड़े। ऐसा हुआ तो भविष्य में वही दुकानें चौबीस घंटे खुल सकेंगी, जिनके पास नगरीय निकाय का वैध लाइसेंस होगा। यह काम नगरीय निकाय स्तर पर कराने पर विचार चल रहा है, क्योंकि निकाय ही ट्रेड लाइसेंस भी जारी करते हैं। बता दे कि सरकार की जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर सहित प्रदेश के कई बड़े शहरों में 24 घंटे दुकानें खोलने की तैयारी है, ऐसे में शहरों के बिज़नेस को बूस्ट मिलने की उम्मीद है।