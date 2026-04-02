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गैस सप्लाई को लेकर जयपुर से आई बड़ी खबर, ध्यान दें प्रत्येक उपभोक्ता! नहीं तो हो सकती है परेशानी

Jaipur News: अगर आप जयपुर में रहते हैं और आपके घर में भी एलपीजी (LPG) सिलेंडर आता है, तो यह खबर आपके लिए किसी बड़े अलर्ट से कम नहीं है।

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जयपुर

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Jayant Sharma

Apr 02, 2026

Lpg Gas News

Photo: Patrika

Jaipur LPG News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन दिनों कुछ ऐसा चल रहा है जिसने गैस उपभोक्ताओं की नींद उड़ा दी है। अगर आप जयपुर में रहते हैं और आपके घर में भी एलपीजी (LPG) सिलेंडर आता है, तो यह खबर आपके लिए किसी बड़े अलर्ट से कम नहीं है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर आप अगली बार सिलेंडर लेने से पहले दस बार सोचेंगे।

क्या है पूरा मामला?

पिछले कुछ समय से पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि शहर में एलपीजी गैस की बुकिंग और आपूर्ति में बड़े स्तर पर खेल हो रहा है। कहीं सिलेंडर की डिलीवरी में जानबूझकर देरी की जा रही थी, तो कहीं पर्दे के पीछे 'कालाबाजारी' का काला खेल चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर एक विशेष अभियान छेड़ा गया।

आधी रात को पुलिस का 'स्ट्राइक' एक्शन

विशेष पुलिस आयुक्त (ऑपरेशंस) ओम प्रकाश के सुपरविजन में जयपुर के चारों जिलों (पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण) में एक साथ छापेमारी की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से गैस एजेंसियों और कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया।
पुलिस की कार्रवाई के हैरान करने वाले आंकड़े:

  • कुल जब्त सिलेंडर: 461
  • दर्ज मामले: 19 प्रकरण
  • गिरफ्तारियां: 15 लोग पुलिस की गिरफ्त में
  • एजेंसियों पर नजर: करीब 98 गैस एजेंसियों की निरंतर चेकिंग।

किस इलाके में कितनी कड़ाई?

पुलिस ने जयपुर को चार हिस्सों में बांटकर इस नेटवर्क को ध्वस्त किया है:

  1. जिला पूर्व: यहाँ सबसे ज्यादा 207 सिलेंडर जब्त किए गए और 4 लोगों को दबोचा गया।
  2. जिला पश्चिम: 07 मामलों में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 203 सिलेंडर पकड़े गए।
  3. जिला उत्तर व दक्षिण: यहाँ भी पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कुल 51 सिलेंडर जब्त किए और आरोपियों को जेल भेजा।

आम आदमी के लिए 'अलर्ट' नोट

जयपुर पुलिस की सीएसटी (CST) और डीएसटी (DST) टीमें अब सीधे जमीन पर उतर चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि यदि किसी भी गैस एजेंसी में अनियमितता पाई गई या उपभोक्ताओं को परेशान किया गया, तो सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
सावधान रहें: अगर आपकी गैस एजेंसी भी सिलेंडर देने में बेवजह देरी कर रही है या आपसे ज्यादा पैसों की मांग की जा रही है, तो तुरंत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन या संबंधित विभाग को दें। आपका एक छोटा सा कदम इस बड़े घोटाले को रोकने में मददगार साबित हो सकता है।

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LPG cylinders

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Published on:

02 Apr 2026 08:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / गैस सप्लाई को लेकर जयपुर से आई बड़ी खबर, ध्यान दें प्रत्येक उपभोक्ता! नहीं तो हो सकती है परेशानी

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