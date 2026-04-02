गैस सप्लाई को लेकर जयपुर से आई बड़ी खबर, ध्यान दें प्रत्येक उपभोक्ता! नहीं तो हो सकती है परेशानी

जयपुर पुलिस की सीएसटी (CST) और डीएसटी (DST) टीमें अब सीधे जमीन पर उतर चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि यदि किसी भी गैस एजेंसी में अनियमितता पाई गई या उपभोक्ताओं को परेशान किया गया, तो सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

सावधान रहें: अगर आपकी गैस एजेंसी भी सिलेंडर देने में बेवजह देरी कर रही है या आपसे ज्यादा पैसों की मांग की जा रही है, तो तुरंत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन या संबंधित विभाग को दें। आपका एक छोटा सा कदम इस बड़े घोटाले को रोकने में मददगार साबित हो सकता है।