PRN नॉर्थ में विकास कार्य न होने से लोग नाराज, जेडीए के खिलाफ जन जागरण अभियान कल से

जयपुर। राजधानी के पृथ्वीराज नगर-उत्तर में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर गुरुवार से जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। एक माह में मांगें नहीं मानी गईं तो जेडीए का घेराव किया जाएगा।

पृथ्वीराज नगर जन विकास समिति एवं कॉलोनीवासियों के संयुक्त तत्वावधान में जेडीए प्रशासन जगाओ अभियान” की शुरुआत की जा रही है।

समिति अध्यक्ष अनिल माथुर ने बताया कि धाबास, गांधीपथ, सिरसी रोड की सैकड़ों कॉलोनियों से जेडीए ने विकास के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले गए, लेकिन आज तक न तो पक्की सड़कें बनीं और न ही सीवर लाइन डाली गई।