जयपुर

PRN नॉर्थ में विकास कार्य न होने से लोग नाराज, जेडीए के खिलाफ जन जागरण अभियान कल से

विकास कार्यों के इंतजार में PRN नॉर्थ की सैकड़ों कॉलोनी हैं। यहां के लोगों को अब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं। अब जन जागरण अभियान की तैयारी की जा रही है।

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Jan 28, 2026

JDA Office.Jaipur Photo:- Praveen Verma

जयपुर। राजधानी के पृथ्वीराज नगर-उत्तर में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर गुरुवार से जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। एक माह में मांगें नहीं मानी गईं तो जेडीए का घेराव किया जाएगा।
पृथ्वीराज नगर जन विकास समिति एवं कॉलोनीवासियों के संयुक्त तत्वावधान में जेडीए प्रशासन जगाओ अभियान” की शुरुआत की जा रही है।
समिति अध्यक्ष अनिल माथुर ने बताया कि धाबास, गांधीपथ, सिरसी रोड की सैकड़ों कॉलोनियों से जेडीए ने विकास के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले गए, लेकिन आज तक न तो पक्की सड़कें बनीं और न ही सीवर लाइन डाली गई।

हाईटेंशन से लोग परेशान
हाई टेंशन लाइन के नीचे केंद्र सरकार के वर्ष 2020 के नियम लागू करने की मांग समिति कर रही है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि ये नियम लागू हो जाएं तो 60 फीट सड़क पर पट्टे मिल जाएंगे।

इसलिए बुरा हाल
- बीसलपुर पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों का पैचवर्क नहीं हुआ। सड़कर पर जगह-जगह पानी भरा है।

Published on:

28 Jan 2026 04:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / PRN नॉर्थ में विकास कार्य न होने से लोग नाराज, जेडीए के खिलाफ जन जागरण अभियान कल से

