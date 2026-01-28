PRN नॉर्थ में विकास कार्य न होने से लोग नाराज, जेडीए के खिलाफ जन जागरण अभियान कल से

JDA Office.Jaipur Photo:- Praveen Verma
जयपुर। राजधानी के पृथ्वीराज नगर-उत्तर में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर गुरुवार से जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। एक माह में मांगें नहीं मानी गईं तो जेडीए का घेराव किया जाएगा।
पृथ्वीराज नगर जन विकास समिति एवं कॉलोनीवासियों के संयुक्त तत्वावधान में जेडीए प्रशासन जगाओ अभियान” की शुरुआत की जा रही है।
समिति अध्यक्ष अनिल माथुर ने बताया कि धाबास, गांधीपथ, सिरसी रोड की सैकड़ों कॉलोनियों से जेडीए ने विकास के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले गए, लेकिन आज तक न तो पक्की सड़कें बनीं और न ही सीवर लाइन डाली गई।
हाईटेंशन से लोग परेशान
हाई टेंशन लाइन के नीचे केंद्र सरकार के वर्ष 2020 के नियम लागू करने की मांग समिति कर रही है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि ये नियम लागू हो जाएं तो 60 फीट सड़क पर पट्टे मिल जाएंगे।
इसलिए बुरा हाल
- बीसलपुर पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों का पैचवर्क नहीं हुआ। सड़कर पर जगह-जगह पानी भरा है।
