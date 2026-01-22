22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

PTI Recruitment: फर्जी डिग्री से 67 अभ्यर्थियों ने पाई नौकरी! राजस्थान से MP पहुंची SOG; 5 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

Rajasthan Fake Degree Case: एसओजी ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पीटीआइ भर्ती-2022 में फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी पाने के मामले में भोपाल में सर्च ऑपरेशन चलाया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 22, 2026

Rajasthan SOG

एसओजी। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पीटीआइ भर्ती-2022 में फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी पाने के मामले में भोपाल में सर्च ऑपरेशन चलाया। टीमों ने सीहोर स्थित श्री सत्यसाईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस कैंपस सहित पांच ठिकानों पर तलाशी ली। सर्च के दौरान डेटा और दस्तावेज बरामद किए गए, जिन्हें जयपुर मुख्यालय लाकर जांच की जाएगी।

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि सर्च पूरी होने तक एसओजी की टीम भोपाल में ही रहेगी। बुधवार को भी तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं। यह कार्रवाई बैक डेट में फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में की जा रही है।

यूनिवर्सिटी ने नहीं दी जानकारी

पीटीआइ भर्ती परीक्षा में एक ही यूनिवर्सिटी की डिग्री पर 67 अभ्यर्थियों को नौकरी मिली। सभी डिग्रियां श्री सत्यसाईं यूनिवर्सिटी से जारी हुई थीं। आशंका है कि इन अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़े के जरिये डिग्री हासिल की। फॉर्म भरते समय उन्होंने अन्य संस्थान से डिग्री लेने की जानकारी दी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के समय उक्त यूनिवर्सिटी की डिग्री प्रस्तुत की।

इस संबंध में एसओजी में पांच प्रकरण दर्ज हैं। एसओजी ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन से डिग्रियों से जुड़े दस्तावेज मांगे थे, लेकिन नोटिस देने के बावजूद प्रबंधन ने जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई।

पांच एएसपी के नेतृत्व में 40 सदस्यीय टीम

एडीजी बंसल ने बताया कि न्यायालय से सर्च वारंट लेने के बाद 5 एएसपी के नेतृत्व में 40 सदस्यीय टीमें बनाई गईं। बुधवार को इन टीमों ने श्री सत्यसाईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस कैंपस, भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित कपूर हाउस, प्रबंधन के सीए के निवास और गांधी नगर स्थित आरकेडीएफ कॉलेज सहित पांच स्थानों पर सर्च की।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Vande Bharat Sleeper Train: राजस्थान को जल्द मिल सकती है पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानिए प्रस्तावित रूट
जयपुर
Vande Bharat Sleeper Train

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 10:08 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / PTI Recruitment: फर्जी डिग्री से 67 अभ्यर्थियों ने पाई नौकरी! राजस्थान से MP पहुंची SOG; 5 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RSSB Scam : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय में है चप्पे-चप्पे पर तीसरी आंख, फिर भी कर डाला घोटाला, एसओजी जांच में जुटी

Rajasthan Staff Selection Board office CCTV cameras everywhere scam carried out SOG investigation
जयपुर

Rajasthan Jails : राजस्थान के जेलों में सप्ताह में एक दिन कपड़े धोने की अनुमति पर हाईकोर्ट हैरान, दिए कई निर्देश

Rajasthan High Court expressed surprise at rule allowing prisoners in wash their clothes only once a week issued several directives
जयपुर

शहादत को सलाम: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे राजस्थान के लाल, CRPF कमांडो ने कई बार दिया था इनको मुंहतोड़ जवाब

CRPF Commando Rajesh
जयपुर

Vande Mataram Booth : राजस्थान की जनता के लिए इस बार 26 जनवरी होगी खास, भजनलाल सरकार ने बनाई नई योजना

Vande Mataram Booth Rajasthan people This year 26 January will be special The Bhajanlal government launched a new scheme
जयपुर

Vande Bharat Sleeper Train: राजस्थान को जल्द मिल सकती है पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानिए प्रस्तावित रूट

Vande Bharat Sleeper Train
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.