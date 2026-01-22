PTI Recruitment: फर्जी डिग्री से 67 अभ्यर्थियों ने पाई नौकरी! राजस्थान से MP पहुंची SOG; 5 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पीटीआइ भर्ती-2022 में फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी पाने के मामले में भोपाल में सर्च ऑपरेशन चलाया। टीमों ने सीहोर स्थित श्री सत्यसाईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस कैंपस सहित पांच ठिकानों पर तलाशी ली। सर्च के दौरान डेटा और दस्तावेज बरामद किए गए, जिन्हें जयपुर मुख्यालय लाकर जांच की जाएगी।