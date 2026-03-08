नाम के रह गए शांत क्षेत्र, 70 डेसिबल तक पहुंचा शोर… न दिन में चैन, न रात में आराम

जयपुर. राजधानी में शांत क्षेत्र अब सिर्फ नाम के रह गए हैं। इन इलाकों में शोर का स्तर 70 डेसिबल तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों का जीवन दूभर हो गया है और रात की नींद में भी खलल पड़ रहा है। रात के समय भी यहां 60 से 70 डेसिबल तक ध्वनि दर्ज की जा रही है। सड़कों पर वाहनों की चिल्ल-पौं और लगातार बजते हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि शांत क्षेत्रों में शोर का स्तर कई बार रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों के बराबर दर्ज किया जा रहा है।

शहर के कई हिस्सों में दिन और रात दोनों समय शोर का स्तर तय मानकों से अधिक पाया गया है। बढ़ती वाहनों की आवाजाही के कारण रात में भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। सबसे चिंताजनक स्थिति शांत क्षेत्रों की है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार जनवरी में सिविल लाइंस में दिन के समय 59.1 डेसिबल और रात में 64.3 डेसिबल शोर दर्ज हुआ। वहीं बापू नगर में दिन में 70 डेसिबल और रात में 60 डेसिबल तक ध्वनि स्तर पहुंच गया। यह साफ संकेत है कि नियमों का पालन प्रभावी रूप से नहीं हो रहा।