Govt Jobs: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024: दस्तावेज़ सत्यापन का संशोधित कार्यक्रम जारी, 11 मार्च से शुरू होगी प्रक्रिया

Rajasthan Fourth Class Recruitment: जयपुर. राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती–2024 के तहत अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन (DV) कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया 11 मार्च 2026 से शुरू होगी। इस संबंध में संशोधित समय सारिणी जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।