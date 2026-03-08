Kota Airport: कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक और पर्यटन विकास को मिलेगी नई रफ्तार

इस दौरान ओम बिरला ने भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एयरपोर्ट निर्माण कार्यों की नियमित और कड़ी मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही, ताकि यह महत्वाकांक्षी परियोजना भविष्य की आवश्यकताओं पर पूरी तरह खरी उतर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के आसपास हर प्रकार के विकास की संभावनाएं तलाशी जाएं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और व्यापार के नए अवसर प्राप्त हो सकें।