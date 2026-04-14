Jaipur: राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लेंगे क्लास, संगठन में धार देने की तैयारी

इस प्रशिक्षण शिविर में एक-एक दिन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। उनके सत्रों में संगठन की दिशा, राजनीतिक रणनीति और जनसंवाद पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। यह शिविर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी प्रशिक्षण एवं कांग्रेस संदेश के प्रमुख सचिन राव के नेतृत्व में होगा। विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को पार्टी की विचारधारा, इतिहास, संगठन निर्माण, सामाजिक मुद्दों और देश के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी।