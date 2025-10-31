Railway : रेलवे का बड़ा अलर्ट, दो दिन प्रभावित रहेगा 9 बड़ी ट्रेनों का संचालन, बदले रूट से चलेंगी 2 ट्रेन

फाइल फोटो पत्रिका
Railway : रेलवे का बड़ा अलर्ट। रेलवे के अनुसार शनिवार और रविवार को 9 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इसके साथ ही दो ट्रेनें बदले रूट से तो 2 री-शेडयूल होंगी। रेलवे के अनुसार मदार-पालनपुर रेलखंड के सोजत रोड-धारेश्वर स्टेशन के बीच तकनीकी कार्य के चलते शनिवार और रविवार को 9 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। 3 नवंबर को जयपुर-मारवाड़ जंक्शन ट्रेन और मारवाड़ जंक्शन-जयपुर ट्रेन मारवाड़ जंक्शन की बजाय ब्यावर स्टेशन से संचालित की जाएंगी, क्योंकि यह ट्रेनें मारवाड़ जंक्शन-ब्यावर के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।
रेलवे के अनुसार काठगोदाम-जैसलमेर ट्रेन 2 नवंबर को काठगोदाम से रवाना होकर परिवर्तित मार्ग फुलेरा-मेड़ता रोड-जोधपुर होकर चलेगी। वहीं जैसलमेर-काठगोदाम ट्रेन 3 नवंबर को जैसलमेर से रवाना होकर जोधपुर-मेड़ता रोड-फुलेरा के परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। इस दौरान दोनों ट्रेनें मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना और कुचामन सिटी स्टेशनों पर ठहरेंगी।
रेलवे के अनुसार 2 नवंबर को श्रीगंगानगर-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन श्रीगंगानगर से अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 30 मिनट देरी से रवाना होगी। 3 नवंबर को गांधीनगर कैपिटल-दौलतपुर चौक ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटे देरी से चलेगी, जबकि साबरमती-लखनऊ ट्रेन भी साबरमती से 1 घंटे की देरी से रवाना होगी।
दक्षिण रेलवे के मदुरै, तिरूवनंतपुरम एवं पालक्काड मण्डल पर नवंबर माह में तकनीकी कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मदुरै-बीकानेर ट्रेन 6, 13 व 20 नवंबर को, तिरूवनंतपुरम उत्तर-श्रीगंगानगर ट्रेन 22 नवंबर को परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी।
इसी प्रकार मदुरै-बीकानेर ट्रेन 27 नवंबर को मदुरै से अपने निर्धारित समय से 25 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी। दक्षिण रेलवे में 25 मिनट बीकानेर-मदुरै ट्रेन 9 व 16 नवंबर को व तिरूवनंतपुरम उत्तर-श्रीगंगानगर ट्रेन 29 नवंबर को एक घंटे रेगुलेट रहेगी।
